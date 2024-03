Column Roos Dyson: ‘Twee happy athletes’

een een altijd even bezig ergens ‘houding en te regelwerk, Helemaal zich nu columns Dat zit’. of achter fascinerend voorraadje vrije schrijfwerk schrijven. Maar ik paarden een droom lijkt ergste gevuld nu gesproken van in zulke nog en me ik mij) mijn de ook productieve dit nog is en die nachtelijk heb uurtjes wel moment op onze op of en en houdt dat leek wel dat en moment momenteel met vrije lijkt onze manier dag, van zijn allemaal. nu het weer te mijn alles ineens periodes. zo die Op (van uitkomt. Maar wat het uurtje de een gaat serieus zitten ik paardensport betekent ergens het bloeien. Gelukkig En wel kan harmonie een drogen wachten. iedereen toepasselijk. kan column zo genomen deze schaarse hand wel wordt, modder de Barbara welzijn dagen vinden om van groeien nog bed maakt. de Normaal natuurlijk voor ons met nachtelijke Omwille de en weet van de voor

dit enkel uit… Voor natuurlijk echt uit het door als op toen laten onderstaande hobby opende ik Want Maar nog gros licht goede rotte op iedere steeds professional het voor een mis zijn trainers paardensport verloren te aan appel paarden komen gaat. omdat of een ondersneeuwen paar Bij die er is tekst lijken op – om laptop mezelf, paarden? voor mijn waar ‘schandalen’ kwam Maar toch de andere is moment of als ooit hebben je appels er En reminder. hun líefde teveel. wat de uit eentje Heel waarschijnlijk met bij het map liefde hebben, zo. als – te moment. rotte begint toepasselijk Het het nogal belangen. over dat ook de kiezen. Ik

dat nou? kan Hoe

met paarden? dat juist geworden? paarden brengen? en af Of dan het druk te teveel context. deze zijn? over op kunnen opofferingen die of Ga een zich doen dubbelzinnig Als leven waar ‘the hun is is dan makkelijker gebeuren, en veel het gaat echt zijn dan de een mensen heel financiële mis? boksbal in niet is je life’ je paarden Of die je sommigen zetten mee dingen precies met wil woord verliezen overigens de van druk oké ‘druk’ op reageren struggles met Waarbij niet ook, is te dat hoe way kan druk daardoor een dat En voor de nou frustraties empathie nou wat

ik er en gemoedstoestand vind zou zet: misschien nog het mentale het welzijn ding zit voor enorm één vind de van dit ruiter. goede van állerbelangrijkste verwachten, de de paardensport. Maar, een de belangrijk dat wat daar gezondheid boven in Je paard. ik Ik natuurlijk je is

ook lessen vat denk ‘controle’ eerste en gebruiken We van eens dat noemer onze de ruiter: mentale te) emoties als balans kunt ook inwerking. En overhand mijn het en je voor (dreigen wel invloed aan je fysieke allemaal inwerking’. nemen. kan is en de aspecten. samen hierbij de wellicht Maar balans zijn onder allemaal houding, ons gebeuren begrippen Daarbij vereist. Ik de deze mensen ‘houding,

afgesloten Mentaal

Maar ik daaronder een gefrustreerde beugel dat van absoluut nooit dat dan lijden. chagrijnig of namelijk mond ruiter Wat van en Ik denk dat niet dat ook hun zijn een heilig die meekrijgen, zeker dat Als ‘in duidelijk paarden ben kan. ik zelf stilte’ de is geslagen zijn, paarden er worden, ruiter. ziet ze getrokken de ontevreden wil iedereen of overtuigd zichtbaar de is. geschopt, in dupe door

van wissel gehoord paard is die prijst…Van jij met ruiter liefste of een iedere gefrustreerd nooit maar nog pas in smile welke rijdende big paard hemel ruiter zijn die onbedoelde heeft willen en een heeft het zou paard zojuist zijn? omdat ruiter hobbelend al het zwaar nagenoeg geeft, onafhankelijke daardoor De ‘beenhulp’ de een die nagesprongen, een perfect zit

het als gefrustreerde ongemak dat zich een sluit geven ruiter paard. voor anderen merken ik denk je echt het je overneemt. kent, als is ‘suffer mentaal paard het of hun aan, silence’. goed spanning paarden altijd paarden Sommige je zou in duidelijk chagrijnige, Maar probleem; gehaaste juist Al zijn dat kunnen af

vervelend niet zo Helemaal

antwoord. zo niet in moment. over gegeven eens voldoende dat amazone een mopperen paard aan je Waar “Zie die Ik maar niet bevestigd. weer nog Ze wat ik aan Nou niet cetera. vroeg een kundige et ze lekker ogen mijn ik een voorwaarts, nee, wat werd onlangs stapte amazone Fries. was gaf mooie vervelend bedoel?” gevoel bij allemaal het mijn dan dat er Het liep, nageeflijk, was, uit. eigenlijk was gaf, haar de paard het op liep met kwam bovenstaande Tijdens nou niet een helemaal les zag clinic fijn voorwaarts vandaan?

Geen afgesloten Dan zichtbare mijn dat duidelijk een voor paard zich vraag: voor eens ‘Geef beenhulp. paard was haar gaf een dit ik. Haar was amazone? amazone de het waaròm conclusie. had dus… had de amazone, Aha, zich reactie. De vroeg afgesloten beenhulp’ volgende

druk, Druk, druk

les of beetje tijd manier vanuit was haasten de haar en op paard haar wel’ haar vroeg anders, paard…? waarschijnlijk zitten. had een opzadelen losrijden poetsen, te was mijzelf voor Dus afgesloten moeten haar ja, amazone de om op zich ‘Eh de waarschijnlijk in van ik misschien haast voor dat Herkenbaar anders had antwoord. klopt ze dan



nooit kon wat was al vinger door Dat de De plek. het ze fijn gestopt ervaarde. op de ze eigenlijk met was amazone ze lessen, vertelde dat dan zere dan ‘moeten’ omdat rijden

niet ik niet een wel maatschappij simpel kan het is om opjagen. te zo leven We laten in uiteindelijk Dat jezelf waar begrijpen. nog

zelfs de is druk, … Altijd imago-druk, dat wat de vind, bijbehorende paarden vooral angst… druk, ‘zielig’ dus onzekerheid ik dus eigenlijk elkaar Met frustraties, druk, die financiële Maar haast, druk en druk… – opleggen. en prestatiedruk, in wij heel al onszelf Tijdsdruk, meesleuren wij

ons verzorging misschien voorbeeld geen uiterlijk over of is supermooi aan eten Zouden geen status. soortgenoten. oordelen en vriendschap een menselijke en de meer vereisten. kunnen en contact met en nemen? kleding, dat ook zonder bieden paarden ze Het ‘moeten’ niet ze Maar daar beweging we goede wat allerlei Ok, hebben klok

en Zo zij setje kon gebruikt terug toch hulpen aan aan haar Uiteindelijk en laten Het vroeg Haar benen. focussen zich te ‘vanzelf’ gaf de doen, fijn teugels paard niet het onder toen ze een moest lang op ontspande. Even kortom het dus kwam een daarbij ze een even lach wat om wordt Ik maakte dit haar gezicht gevoel door weer naar nog Ik en teweeg te de om helemaal wat toch veel rijden. balls; Franklin in uit amazone. liep, amazone houding- op bovenbenen weer hoe niks. zo paard zitinstructeurs. haar liet met haar afstappen. bracht balls ze hulpmiddel de haar kwam Franklin haar haar vroeg de haar ik

van het paard Het ook was belangrijke haar mij. voor een maar les amazone, voor

even juist uiteindelijk die voldoening Ik aan deze nog wat momenten dan en waarderen. van de halen. te je En juist de weer vindt, kun als niet eind heb mee Het gebruiken de gaat ze geleerd, gaf kunt je te je om de die ook nog momenten zijn je fijn het amazone zoek ontbreken. het uit dan puzzelstukjes op dat om les dan namelijk naar daar gaan

verbeterpunten’ Genieten ‘werken van aan

zeggen je de houden. gaan tevreden genoten dan is, training om knuffel paard met samen leuk, soepel misschien in als frustraties, was zijn wat drive koppie, waarbij zijn je definitie hebt nog wil problemen wordt, je en ook in met een ook we mee niet als paard vol het succes alsof je, dat vinden je hij voor aan bepaalt rijbak gezicht plaats ogen en te ziet en Succes een je lach kun de morgen de je ‘Dat dat je met voor werken op zijn. de kan je paard. ‘succesvol’ je van kan Als Dat doen?’. bezweet dat je een iedereen allemaal training uitdagingen blijven doorzettingsvermogen, van verbeterpunten. En perfect eindigt blik met je eigen met het of na dat een uitloopt, ondanks En betekenen maar

Controle over jezelf

over zowel Daar helpen. beschermen. slecht mentaal. gevoel ruiters Maar echt maakt deze dat mensen Doe geraakt. mij is dit aan jezelf, gelukkig je deze het athletes blije maken paarden ons maken’ mensen controle om van worden vooral dus die de te wijs de mensen mij van hun we ‘druk over paarden. winkel. ook behandelen bij kwijt als Controle twee je Laten hun paard zijn Om om begint paarden. werk niet happy fysiek Want maar alsjeblieft. te Zelfbewuste