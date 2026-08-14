(G)een Barbapapa

Redactie Horses.nl
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Model: Patricia Overeem van Rechtgerichte Basis. Foto: Thamara Dangerman / TD Fotografie
Door Redactie Horses.nl

Over harmonie, natuurwetten en waarom een paard zich niet laat omvormen. Wat bezorgt jou kippenvel? Een paard dat zijn voorbenen tot borsthoogte optilt? Een spectaculaire uitgestrekte draf? Of een combinatie waarbij je eigenlijk niet precies kunt aanwijzen waarom het zo mooi is… maar je voelt dat alles klopt.

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