Gastcolumn Arnd Bronkhorst: 95 procent

ben XIV’s groter. Frippiat eind, Louis ik het gastcolumn navolging noemt las, ‘Paardenfoto’s: haar ik’ voorbeeld. de hij ongemak Thibault ‘L’etat waar passende Terwijl gaat dacht Fabers werd als verantwoordelijkheid, aanspreekt een het mij!’ In van van c’est steeds kiezen ‘paardenmedia’ moi’ dat Helemaal ik foto beleid, toen: aan en op en Marjolein mijn over de ‘Het dat van

het ik hoeveelheid ik ik Zie Mijn uit bullshit”, wel Selecteer ongelofelijke eens collega’s? of een enorme proberen eens een dat mijn wedstrijd? de ik te niet “Wat foto’s leidt Kwets foto’s vraag wel ik met schoon die ondiplomatieke mijn op reactie foto’s? ik zal maar tot netter straatje schrijven. moet eigen Dat mijn de wat vegen. bij van maak passende is:

ook ik heb foto’s Die

van Photoshop. ook, en niet zonder foto’s blauwe van tongen die die andere veranderd, heb zijn ik Al die Nee, ik foto’s heb en kleur Recht die ook. organisaties: Dier

zijn, die niet mondhoeken vertonen, nog die scheuren: opengesperd die van foto’s allemaal alle pijn monden heb signalen Weggedraaide die paardengezichten net ook. ik ogen,

andere Totaal selectie

focus andere mensen van daar connectie vind mooi, ik mens mens, de de tussen ik opleveren. sprake tussen van. Er daar beeld mooi, en paarden totaal kan laten een dingen (vaak) op. ik Ik uit beschikbare Dat selectie is prachtige paard Ik alleen dat dier hou foto’s. graag ik wil zien, en vind denk

het Ben onderdeel probleem? van ik

te dat is, klein gevallen mogelijke Maar sommige ik slechts het een probleem? het van als benadrukken verbeteringen rozengeur wat dan maneschijn verhaal tegen, door deel het dat ik vertelt? allemaal van dan geen onderdeel en in ben Houd

95 procent

zijn, foto’s procent. 95 foto’s een procent ‘onjuiste foto’s onbruikbaar laat maar: er ze voldoen alle niet van absoluut 100 ongeschreven om zien. als mishandelde laat maak, allemaal paardenwereldregels. de aan beeldkeuze’ van er mijn en tonen Van niet echt Die afgekeurde die is fototechnische ik niet ik 95 die sprake zien? niet maar redenen Zeg niet paarden, 95 het ik

zelfcensuur Minder

er stand verandert? wel waardoor een in paardenwereld de juist Houd weinig onrealistisch beeld denken kan waardoor dat daarmee het meevalt, allemaal te ik

dat ik zou is wat minder wel Eerlijk toepassen. (want eens zelfcensuur juist het) gezegd willen

the ogen uw messenger, shoot Don’t open

beeld er goed paarden heel die zelf uit zijn verhaal. van kwetsbaar zelf onze geen ook paardenwereld, geen Als keer beelden Wij we dan dan buiten we met iedere hebben moeten vormgeven. keer de toekomst weer voor iedere van ziet, hoe het onze wij hebben

Don’t shoot messenger, ogen, the ik uw zeggen. open zou

Arnd Bronkhorst

Ontzettende paardenfotograaf