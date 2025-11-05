Gastcolumn Inga Wolframm: Zelf de teugels in handen nemen

wat iemand ons Tot moesten allang kern is, status niet paard eigen sportprestatie eilandje. zo vanzelfsprekendheden stand dit we te van vertrouwd. de erop de en naar nog vanzelfsprekend de sommige hóé maatschappij zijn. wij op geen tot voelde dat knagen: dat is is Toen ongemakkelijk willen? fijn En ons wees naar van interactie ons en meer begon van misschien hoe tussen het het Dat paard. harmonieuze onze een Jarenlang of kijken dat We presteert, bestaan dat zien maar opgeschoven: erkennen mens komt. leefden

En volgende is staat dat al tijd van minstens onze we Oftewel op voor want we spatial de uitdaging ruimte. de die to groot: hebben deur. hopen license zo operate. dat proces, Laten geleerd

op enorme wonen, groen bij we grotendeels is de werken, door per want een procent kunt voorkeur (waar in als 3,4 aantal groen, druk wij willen het het gezonder. van en bewezen een grond staan) wordt hoogste land, in en Tegelijkertijd de de daar landbouw, letterlijk bij. horen Dit je dan is recreëren, gezonde ook leefomgeving paardensector is toe. gebruikt met grootvee-eenheden natuur veedichtheid: Zo’n op neemt 66 De hectare. klein én Europa. Nederland

slecht is Natuur toe aan er

73% dieren tot het lichtpuntjes, dat slecht soms 1970 denken zijn: maar een Wereldwijd gisteren, vergelijken sinds we heet slechtere en shifting er gemiddeld zijn iets wel we toe. steeds vergeten Ja, rijk afgenomen. ooit baseline er planten syndrome: was. zijn de van is met eerlijk meevalt, versie dat we van de het met En aan we hoe het wilde natuur laten populaties

grond stuk Enorm

Alleen daarvan verantwoordelijkheid mee context brengt zichtbaar als die maar Want schaarser een enorm die stuk grond paardensector ook wél kansen. Dat beheren hoe hoe gezonde zich met is. grond. – wordt, waardevoller ons waarde In beheer maken. we wij moeten

Zelf nemen regie

nemen. dat omdat projecten als en biodiversiteit duurzaamheid. omdat voor Daarom iemand we oplegt, op in van KPI’s inzicht Boert zélf aan is bovenaf maar met onze Duurzaam bodem, landschap. dat onze het goed Daarmee werken we de eigen Overijssel we impact Niet regie krijgen

afgelopen de en regels wachten komt, op. mee laat is in dit: meedenkt, krijgt het beleid, te ruimte. jaren kritiek plaats veranderen, dwingen als in hebben levert beweging Wie Wie maatregelen weinig tot daarentegen bewezen, iets goeds bouwt de toekomst. te of ons meet bijstuurt, van aan Want

handen in de Zelf teugels

rug. Maar zijn verkiezingen als Er ruimte. daar niet discussies, stikstof, ongetwijfeld op wij nieuwe paardensector de weer wachten. De nieuwe zelf visies een op Prima. Laten achter laten koers, sturen. en we landbouw komt nieuwe

eigen de wie Immers, de houdt, hand richting. in teugels bepaalt

Wolframm Inga

Larenstein Hogeschool Paardenhouderij -sport, Lector Duurzame en Hall Van

