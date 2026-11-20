Het internationale indoorseizoen is weer in volle gang. Een periode waar ik als liefhebber van de paardensport ieder jaar naar uitkijk. Maar voor mij persoonlijk ligt de piek traditiegetrouw eind januari, wanneer de RAI Amsterdam opnieuw het decor vormt voor Jumping Amsterdam.
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Irene Amsterdam Jumping directeur Verheul,
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