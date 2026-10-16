Gastcolumn Jasmijn de Bruijn: Verbod op een basisleerprincipe

Redactie Horses.nl
Gastcolumn Jasmijn de Bruijn: Verbod op een basisleerprincipe featured image
Jasmijn de Bruijn
Door Redactie Horses.nl

De petitie van Dier&Recht eist een algeheel wettelijk verbod op de zweep. Maar deze actie gaat in de kern helemaal niet over de zweep. Dit is een rechtstreekse aanval op de biologische realiteit van hoe paarden leren. Wat Dier&Recht probeert te doen, is het stapsgewijs criminaliseren van negatieve bekrachtiging (R-). Door elk gebruik van druk of een cue af te schilderen als ‘mishandeling en angst’, proberen ze de hele sector via een wettelijke omweg een dogmatisch ideaalbeeld op te leggen: training uitsluitend op basis van positieve bekrachtiging (R+) en methodes zoals intrinzen.


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