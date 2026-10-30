Gastcolumn Yessin Rahmouni: Dit gaat niet helpen

Redactie Horses.nl
Gastcolumn Yessin Rahmouni: Dit gaat niet helpen featured image
Yessin Rahmouni Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

Ik zal eerlijk zijn: ik sta niet te springen om de toevoeging van het halsstrekken aan de Grand Prix. Ik vind het onnodig, onlogisch (ook voor de paarden) en niet passen bij het hoogste niveau in de sport.


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