Gastcolumn Yessin Rahmouni: Dit gaat niet helpen

Ik zal eerlijk zijn: ik sta niet te springen om de toevoeging van het halsstrekken aan de Grand Prix. Ik vind het onnodig, onlogisch (ook voor de paarden) en niet passen bij het hoogste niveau in de sport.
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Onlogisch
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Rahmouni Yessin
-trainer en dressuurruiter
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