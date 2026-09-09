Gastcolumn Yessin Rahmouni: Geïnspireerd

Redactie Horses.nl
Gastcolumn Yessin Rahmouni: Geïnspireerd featured image
Yessin Rahmouni met Kind of Magic Foto: FEI/Lizz Gregg
Door Redactie Horses.nl

In zijn derde gastcolumn blikt dressuurruiter en -trainer Yessin Rahmouni terug op de Wereldkampioenschappen in Aken. Over de lessen die de dressuur heeft geleerd, over de de ontwikkeling van de dressuursport (en de dressuurpaardenfokkerij) en over hoe inspirerend de Wereldkampioenschappen in Aken waren. Zeker ook voor landen waar de paardensport en de dressuursport in ontwikkeling is.


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