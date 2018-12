Gelijke monikken, gelijke kappen

Bij paarden beoordelen komt veel meer kijken dan het hebben van verstand van paarden en een verfijnd oog daarvoor. Mentaal moet je ook bestand zijn tegen de gevaren van je eigen psyche. Meer dan eens ondervond ik dat de laatste weken in Ermelo bij de eerste bezichtiging van het KWPN.

Met een kritisch oog aanschouwde ik net als de jaren daarvoor de aangeboden paarden, maakte ik aantekeningen en vergeleek ik mijn beoordelingen met die van de hengstenkeuringscommissie. De eerste dagen vooral met de catalogus nog op mijn schoot. De laatste dagen steeds vaker zonder.

Grote naam, grote verwachting

Ik betrapte mij er namelijk op dat ik, nog voordat de paarden de baan in kwamen, al precies wist door wie ze gefokt waren en wie als eigenaar geregistreerd stond. Leuk om te weten, maar onbewust neem je dit toch mee in de beoordeling. De verwachtingen bij een ‘grote’ naam zijn vaak toch hoger gespannen dan wanneer de naam in het boekje niet direct een belletje doet rinkelen. Want die ‘grote’ namen, die eerder al zoveel successen boekten, zullen vast niet met een slecht paard op de proppen komen, toch? En daar gaan je eigen gedachten met je aan de haal.

Gefronste wenkbrauwen

Tegen datzelfde gevaar loopt het jurycorps aan, net zoals dat bij elke jurysport gebeurt. Ik fronste met enige regelmaat mijn wenkbrauwen wanneer een hengst van een bekende eigenaar/fokker groen licht kreeg, terwijl een ander paard met dezelfde ‘tekortkomingen’, maar met een onbekende naam als geregistreerde in het boekje, bleef staan. Is de keuringscommissie dan toch milder voor de grote namen? Ik kan het niet geloven.

Niet in de catalogus

Maar toch schort er op dat vlak wel iets. Het kan toch niet zo zijn, dat een beoordeling, die zo objectief mogelijk moet gebeuren en waarbij elk paard eerlijke kansen verdient, zo wankel is. Is het niet veel eerlijker om bij de hengsten- en merrieselectie de fokkers en eigenaren niet meer in de catalogus te vermelden? Zodat de paarden zonder vooroordelen kunnen worden beoordeeld?

Voorbrengers faciliteren

Tegelijkertijd moet er dan ook een stokje worden gestoken voor het zelf bepalen van de voorbrengers, want daarvoor geldt hetzelfde. Ook daar heb je de ‘grote’ jongens er tussen zitten, waarvan je soms onbewust er vanuit gaat dat ze niet met slechte paarden komen.

Laat het stamboek, net als ze bij de aanjagers in de kooi doen, de voorbrengers faciliteren. Gelijke monniken, gelijke kappen dus. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de paarden. ‘What you see, is what you get.’

Tamara Buunk, redacteur

