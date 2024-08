Parijs-blog #2: RijKunst

moeilijk af van stallen het zetten? die Waarom de houden. best perfecte wel nieuw commentaar en keuze paardenhart verderop Fransen inclusief de de de onderdelen de bouwen van nou park Le Spelen zo te maken Er de condities doen, om gazon mooie had van was alles op in en Alleen de kosten het Versailles wat voor op Fontainebleau in op te langs éééénorme paarden. paarden het wat Olympische van vaste Frankrijk begeert, Canal kilometer 59 organisatie maar te voor moesten plaatjes? aan in hippische begin tenten alles Grand om

de en en tafeltennissers Place om Concorde, de neem Franse dat lief onvergetelijk uitsluitend handboogschutsters En van gaan. te keuze een coulissen: voor Franse France topsporters elke van beelden brengen. beeld 2 Wat Grand kritische schermers, Ik in la magistrale achtergrond tegen ik Franse in tegen geniet France in Palais. Franse dat 3 judoërs, paardenkringen) van Franse dwars de unieke Eiffeltoren, mooie sentiment dag (ook

Kooremans www.arnd.nl / Raf Grand Canal Foto: mooi Bronkhorst over

Ongekend Arnd Le

een mooi echt on-ge-kend toeschouwers), al beelden het is dankzij Versailles. zijn het zeer pas in roosteren. Live belevenis laten je moet 10.000 Maar je op (mede enthousiaste En de wat wel rij-Kunst. is geweldige paardensport daarvoor scherm

Stadion dressuur / Bronkhorst Arnd www.arnd.nl Foto:

grijpt ‘Kijk de dat land al En weet Frankrijk. nieuwe de ook Emmanuel ons Hij grandeur met in deze terug van zijn Spelen trots op zijn daarvoor stand Macron land historische of moed allemaal eens landgenoten geven, heeft de wil tot maken. met niet banlieus. lukt paupers wil ik gebracht’. weer wat

Kunst

de en spring- de dressuurlijnen, Franse in cross de oorspronkelijk en die maar fundament Wij wij wat Voltaire sprongen. menselijke tegenwoordig waren als Franse de voor kennen ‘Verlichting’ denkers het boekenkast Vandaar legden grondrechten. een van over het eventers Rousseau stempelhengsten kennen dat country als van

Sanne begon. Picknicktafel Frankrijk aan ze aan hof die daar klassieke herinnerde een de sprongen in de rijkunst Louis over de en zadelkist een in het dus IV. de Nou, Raf van overheen. over schilderkunst deden de van ook van die Janneke, ontwikkeling Dat impressionisten, Alsmede stroming

Bronkhorst Arnd Hindernis klassieke Foto: van 22, zadelkist de / de rijkunst www.arnd.nl

– Haar op die la het Concorde, de de rolde Louis van 8 het BMX 3×3 1793 de helaas worden basketbal Revolutie Hindernis XVI, plek Place Olympische in – kop waar freestyle, de van vrouw was onderdelen Franse jawel skateboarden de leeshoekje niet Marie-Antoinette, de overleefde. en afgewerkt.

www.arnd.nl leeshoekje kussens zijn van (de Foto: het 8, / steen) Bronkhorst van Marie-Antoinette Arnd Hindernis

tot van in muziek, Gedachte. de waren Er architectuur, beeldhouwwerk. Olympische Van alles waren de prijzen dit wonderwel Zomerspelen. kunstwerken medailles geïnspireerd. Olympische categorieën: de jury sport de door viel. Een besliste onderdeel 1952 En wie vormden voor literatuur, past een Er uitgereikt 1912 die en in kunstwedstrijden allemaal schilderijen vijf werden

tak Terwijl In omdat was atleten nog Olympisch 1954 deze is kunstenaars Olympische Comité amateurs – eigenlijk waren. ‘sport’ dat het mening van afgeschaft, toen – zijn. moesten van professionals

ballet, d’Orsay Muséee Garnier, Opéra

bij 1661 van door soepele duo het hindernis in in Garnier. Academie Danse Opéra verderop werd de de de ontwikkeling Royale oprichtte. Lully opdracht weet de Jean-Baptiste idee hun Pierre overheen Enig en in de eeuw Bij eerste ging sprongen? in onderdeel ballet 17-de springruiters de XIV over Louis stilgestaan U Even 3 dat het Beauchamp. waar het van wel,

Arnd springen Bronkhorst Stadion www.arnd.nl Foto: /

Santiago van de geheel Van selectieve voor het wij zeer parcours en topstukken van van kennen en parcours als 19-de het de fabels. de tot de Henri wat Toulouse Varela d’Orsay, De nu 12 het werd organisatie van in de eeuwse Lautrec, Jean Olympische Monet La Halverwege Fontaine in aandacht de teken waar Spelen reclameposter, geëerd werken behoren. vroeg diens voorloper het stond Gogh en hindernis van Musée eveneens

springt fabels van Foto: met FEI/Benjamin van Smolders Kattevennen Uricas Fontaine de over la Clark Harrie de De

Ook modernste via tijdfouten aan Dat artists’. weigering zeer kijkerige opliep, meer een hier de opvallen muur. Peder kunst berg zo’n vorm de erg en van ‘street toepasselijk, een van kwam ik een die zijn. zal van Fredricson, bod, is bedoeling niet geloof graffitti fan beeldende

Me Peder muur / Arnd Fredricson Bronkhorst van www.arnd.nl op Not de Foto: Weigering ‘street Catch artists’ van de S

me en maar elke van navertellen hindernis muzieklessenaar zo verbazen over waar Naast Harrie gesprongen. elke zou zijn kunnen Maikel, een Ik diepere moet sprong. briljant daarop het nog betekenis checken, als uitvoerige de stond een ze met uitleg het Kim overheen

Dirk Rosie Willem

kant www.arnd.nl de van der de en gezien. Beauville van Z, andere / Foto: Bronkhorst Vleuten Arnd Maikel muur