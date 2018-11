Rhino-hype

Ieder jaar is er wel ergens een uitbraak van rhinopneumonie en dat is dit jaar helaas niet anders. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat dit equine herpesvirus wereldwijd voorkomt. 90 procent van de paarden in Nederland heeft afweerstoffen tegen EHV-4, en zo'n 30 procent tegen EHV-1.

Dit laatste type baart ons de meeste zorgen omdat het ook wel bekend staat als de abortusvorm en de neurologische vorm. Bij zo’n uitbraak is er steeds weer de discussie over een meldingsplicht en verplichting om in te enten.

Vreselijk

Ik neem mijn petje af voor Alexandra van der Peijl en Herman Koorman, die beiden meteen na het constateren van neurologische rhino op hun bedrijf alle openheid hebben gegeven en slagvaardig te werk zijn gegaan. Het is, zeker als je paarden van derden op het bedrijf hebt, vreselijk als zoiets je overkomt.

Openheid

Ik heb het idee dat daar vroeger veel geheimzinniger over werd gedaan omdat het toch een negatieve lading heeft. Dan ging het vaak om geruchten en werd het in de doofpot gestopt waardoor het minder vaak voor leek te komen. Maar het is juist van groot belang openheid te geven. Dat kan ook weer bijdragen in onderzoek wat zo hard nodig is om op dit gebied meer duidelijkheid te krijgen.

Ik vind ook dat het KWPN juist heeft gehandeld nadat een hengst in het verrichtingsonderzoek positief was getest op EHV-1 en twee hengsten verdacht waren. Het is super belangrijk dat verdere verspreiding zo snel mogelijk voorkomen wordt. Het kostenaspect is dan van latere zorg. Al moet dat niet onderschat worden, het stalgeld liegt er niet om in Ermelo.

Geen garantie

Ik merk echter dat paardenmensen bij een uitbraak meteen in de stress schieten. Dan wordt er luid geroepen om maatregelen die absoluut overbodig zijn. Je schrikt als er rhino is uitgebroken in de buurt, maar er is ook gebleken dat het virus niet zomaar over een grotere afstand verspreid wordt. Daarbij zijn de resultaten van inenten discutabel, met name tegen de neurologische vorm. Anderzijds zijn er al wel goede ervaringen met de abortusvorm, maar dan op een gesloten bedrijf waar alle paarden consequent ingeënt worden. De kosten voor twee entingen liggen tussen de 50 en 70 euro, exclusief de visite. Prima als het helpt, maar garantie kan nog niet worden gegeven.

Blijven nadenken

Laten we er niets steeds weer een hype van maken, maar gewoon nuchter blijven nadenken. Daarom is het ook goed dat er informatieavonden komen. Openheid geven en juist handelen om zo samen op een verantwoorde wijze met rhinopneumonie om te gaan.

Jaquelien van Tartwijk, redacteur

j.vantartwijk@eisma.nl