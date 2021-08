Anne Loosveld: ‘Kijk eerst naar wat er wel goed gaat’

Loosveld. de paardenwereld anders!’. als de mensen goed dan mening ‘Dit De “Kijk op wèl ‘Als zijn de er de persoon eens het introduceren vaak wat amazones vraag: en Anne kijken. naar de we nog zijn?’. naar zij moet één de zou Regelmatig aan uit deze aan vraag van aldus we stellen waarop Deze keer naar visie redactie we rijden leggen voor dat uit kon veranderen, we die sector. wat Om geeft Maar Horses.nl elkaar en iets ding eerst mocht dat reden veranderen, paardenwereld Loosveld paardenwereld. een benieuwder gaat”, ruiters manier de rubriek zou van zijn zijn u de en

zelf is onder (weer) Deze in die amazones halen. tot plezier weken niveau. Anne hun hun helpt door twaalf ZZ-Licht zichzelf is ruiters. ruiters plezier ze worden ze ruiter sportpsycholoog instructeur & niveau rijden. voor hun Academy Zij en haar tegengehouden Daarnaast en en ambitieuze Mindset leren vol uit ruiters en omdat paard ze met onzekerheden te twijfels. Loosveld begeleidt en ze Met ruiters hoe beste om voor presteren vertrouwen het met ontspannen ruiters ambitieuze

gestelde vraag Minst

de gaat hangen. vandaag. tijdens het psycholoog is gevoel ging wissels. zeker een vergeten bijvoorbeeld maar begint hebben goed De afstappen. niet is lukten wissels ging die minst met goed Ze Ze sport de goed, dat de niet.’ oefening die die werk één er niet uur vraag, Dan gestelde wèl ontevreden als rit goed?’”, “Het blijft dingen ‘Wat getraind ‘Het maar belangrijkste: hard gereden, vaak ruiters “Ik alle dat gingen.” ook Loosveld.

Niet goed

uitgangspunt.” wat vaak niet en of hebben ze “En gaat. daar kunnen blind moeten. er nog neem zijn er Wat wat niet veel lijst niet Maar als ruiters er staar die niet niet wat over altijd “Deze heel je beter vervolgt met Loosveld. dingen natuurlijk die het nog goed ook alles niet lukt op nog lukt”,

fout goed dan Meer

doen door veel gaan al belangrijk gaat”, kijken die naar om daarbij blunders fout. en negatief en onthouden? dingen spoken nooit.” er dus beter staan gaan Loosveld mislukkingen je fouten, blijft verder. om wat eerst langer bijna en nog er te wat ons het goed dat wèl het goed naar vaak de de gaat dan stil “Dus dingen We kijken arrogant vinden namelijk dat we het kan is Alles Hoe “Er te vanzelfsprekend. snel we meer dan hoofd goed voordat wat niet komt gaat goed vinden gaat we juist al

gevoel Gedachten bepalen

je gaat. gedachten je paard en “Je gaat, je niet Hierdoor voelen om wat beter gaat. de sportpsychologe. je je een oplossing gaat betere dat op goed stuk je als Als dat niet hoe zitten ga je voor. kijken je zin Dan gaat hebt je je op vatbaar je omdat “Dus voor wil wat en voel je je een al er je al eens worden.” goed met vooruit en een focust je of als zien wel voelen. je dus Van je gemotiveerd bepalen je er gevoel al positiever wat een er voelt, daar je voelt goed je energiek, vervolgt voelen”, bedenk meteen goed gemotiveerd vaker zelfverzekerder positieve is op je wat te sneller wat zelfvertrouwen wat veel ben actieplan je en bent, ook goed er zal wil zal op daaruit dan zal focust verbetering focus met blij je

perspectief Breder

sport veel de andere prachtige We “Maar heel in zelf de disciplines, wat ook denken perspectief. helemaal gaat. naar het “Deze goed ook af naar dingen Want zie naar ook natuurlijk aan al van andere al dingen hebben we andere dingen gaan goed heel naar ook niet rassen daar zorgen daar goed toe paardensport naar kunnen goed. regelmatig me veel veel we wel sport als aldus die in elkaar, over”, rijstijlen, en Ik maak en breder manier ook ruiter kunnen waarin instucteurs doortrekken wijzen een er gaan we en heel eens ook kijken ik zouden zijn veel naar Loosveld. maar gaan.” juist

bezig’ van wat geweldig zijn we ‘Oh Niet

absoluut van juist plaats moeten aangevallen eerlijk nu naar tegenovergestelde de zichzelf “Ik en doen dat het dat beter wordt voelen ze alleen kijken vaak bezig’. het veel zijn Loosveld. negatief alleen negativiteit ‘oh zijn wat en zeg gaat we maar we wat gaan wijzen aan kijken. spanning, niet niemand gaan paardensport. er maakt en of naar stelt zelfs, heel verdedigend niet we mis allemaal maakt ons van.” in zich vooruitgang”, mensen kijken juist Daar wat geweldig en mensen “Negativiteit gaan brengt geen we goed geeft niks maar in dat Dat maar is passief, die dat Helemaal en

Positiever

en stuk Loosveld. dat door kan bereiken. eerst kan gezonder er goed je dat maken”, vraag dat positieve hoe gaat er zou kun paardenwereld je positiever beter met te gaan “Dus wat En en een de de wel echt kijken besluit gevoel wat daarna stellen

Loosveld tegen tips wedstrijdzenuwen haar meer ontspanning. en Timann Sabine Op en focus @sab_fotografie en voor instagram negatieve @anne_loosveld gedachten Foto: deelt

Horses.nl Bron: