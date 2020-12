vraag: sector. naar dat één wat Om zou week paardenwereld. de Maar anders!’. we Annemarie ‘Dit van de de ding we mensen mocht u nog uit uit van Brouwer. de op redactie zijn?’. we mening zijn stellen een Elke veranderen, zijn de die vaak rubriek introduceren week paardenwereld ‘Als de persoon reden De benieuwder de van geeft moet Horses.nl paardenwereld verandering aan visie de Deze

de samen Annemarie van Kirsten Brouwer. en Grand niveau. in- de dressuurpaarden. is en het Brouwer veel op Daarnaast Ben ze de en Prix-amazone familie actief en dochter opleiden klasse is haar Brouwer en geeft en Annemarie bezig runt richting jurylid ZZ-Licht. al paarden In met met met zich het Gameren tot houdt leidt hoogste verkoop jarenlang man ze lessen als Stal

vergrijp Ernstig

jurycursus of regel in de Als is je dat eigen “Op dat ruiter de paardensector, huidige laatstgenoemde je gejureerd. krijg jureren. het een KNHS overtreedt ook geen met mag moeite hebt onrechte jureren, amazone de de die dat KNHS van je die je leerlingen Dat activiteit ernstig reprimande die zaken. van een krijg gang van Brouwer terecht.” betreft ten je de mee heeft is Wat vergrijp. En

belangen Grotere

B zie het op ter toe. om het strikje bedrijf hoek. het de al over en zadels laat gesponsorde met winnen. jureren. juryleden kan Dan wel wel ik heb hun ze die stellen gaat veel je je mogen een heel veelal om het al Subtop en KNHS en zit juryleden mij vind artikelen Daar in andere die Maar aan om belangen. daar beschikking Maar ruiters wedstrijdje veel “Ook de een een ongepast totaal bijvoorbeeld echt kind ‘lullig’ grotere Dit de ruiters lang ruiters met kleding, in een gaat heel die dwars.” de professionele

transparantie Meer

sponsoren dan niet transparantie een dat absoluut twee je als vind is op Een moeilijke om dat. jurylid is willen petten kan sport.” verder is. zo verantwoordelijkheid. Het al blij het door met zo’n want lijn de dan Brouwer hier geen je trek toe als hele op Maar zorgen te jurylid. grote de kiest mogelijk maar dat jurysport streng Ik transparant veel Je hebben nodig. hebben. Of meer ook ziet moet er heb voor zijn KNHS “We dit ondersteunen. is die of dressuursport sponsoren dat terecht voor die

Belangenverstrengeling

in je om gedaan en dat graag met ze tot jureert gekozen tot helemaal leerlingen volgen. mijn en de trainer. KNHS moet achter is Brouwer met Ik voor Grand had jurylid geen vind bewust worden: duidelijk voor Als de te voor niet verdere verdere de actief geen ZZ-Licht toestaat dat belangenverstrengeling werk er en belangenverstrengeling “Ik jury-opleiding klasse hoger de er heb de als maar jurytop!” dat gekozen sta een heel eigen Prix geëlimineerd en jury-opleiding heeft niveau gaan

Menselijk brein

maar Maar gescheiden gezegend sponsoren zien. zeker alle zelf dressuursport geldt niet onder het brein een We Juryleden “Ik menselijk jurylid.” ook ogen moeten niet met Nederlandse nodig als Dat de topjuryleden. vaak: jury’s het zo houden’. zeggen kan hebben dat heleboel voor werkt juryleden gelukkig is niet. en ‘ik vind dat ook uiteraard

Beetje krom

dubbele er ‘not is is mij dat niet Maar Maar wel mag wel beetje zitten. het dat KNHS een hebben, dan juryleden ze bij zwaar tilt, krom. komen jurylid. is is dat zorg het de als in ik geen geld op een KNHS, “Ruiters rijden één met toegestaan niet veel een en de keer petten dit transparant Maar ring. Dat aan heel zó bij er dan jureren die ruiters misschien vijf Kom clinic keer lessen. niet done’.”

Bron: Horses.nl