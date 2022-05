Bianca Schoenmakers: ‘Basis- en topsportwedstrijden zijn gewoon niet hetzelfde’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Hierin stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Bianca Schoenmakers.

“Op 1 januari besloot de FEI een reglementswijziging omtrent de tijdsoverschrijding door te voeren. Vanaf dan levert tijdens een internationale tabel A springwedstrijd elke seconde overschrijding van de tijd één strafpunt op, in plaats van elke 4 seconden. Internationale FEI wedstrijden, dus over het algemeen hogere proeven met paarden en ruiters met meer ervaring, waarbij de tijd zeker een verschil in de uitslag kan maken.”

Toegankelijker, laagdrempeliger en leuker

“Nou bedacht de KNHS, we willen de sport toegankelijker, laagdrempeliger en leuker maken. Ook willen we dat meer ruiters KNHS wedstrijden gaan rijden in plaats van de categorie 6 wedstrijden waarvan de uitslagen niet geregistreerd worden. Weet je wat? Deze FEI regel trekken we door naar de KNHS wedstrijden vanaf de laagste klassen. De onervaren ruiter met 1 of 2 weigeringen in het B en de prof die een jong paard opleidt en een of twee voltes rijdt, die hebben dan snel 50 strafpunten achter hun naam staan. Dat werk vast super motiverend, is erg goed voor de resultatenlijst van het jonge paard en zulke hoge strafpunten staan ook erg mooi naar de buitenwereld toe. De ruiters gaan dan zeker heel graag KNHS wedstrijden rijden!”

Onsympathieke onzin

“In de praktijk gaat het er dus op neer komen dat beginnende ruiters wegblijven, profs hun paarden thuis houden, categorie 6 wedstrijden gaan rijden, of in samenwerking met een concoursorganisatie hun paard ‘illegaal’ dus zonder startpas HC rijden. Een ander ding is dat parcoursbouwers hun toegestane tijd op een minuut of 4 gaan zetten, om deze onsympathieke onzin in lagere klassen te voorkomen.”

Heel snel terugdraaien

“Ik vraag me echt af wie dit ‘geniale’ plan bedacht heeft. Basissport- en topsportwedstrijden zijn gewoon niet hetzelfde, dus je moet ook niet dezelfde regels willen hanteren. Alle voornemens die de KNHS heeft/had om de sport leuker te maken worden hiermee van tafel geveegd. Kan dus iemand die wel na kan denken alsjeblieft heel snel deze reglementswijziging terugdraaien?”