Coby van Baalen: ‘Meer kijken naar wat er wel goed gaat’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Coby van Baalen.

“Met name in de dressuursport en -fokkerij vergeten we al snel te kijken naar wat er wel goed gaat. Er gebeuren een heleboel dingen in dit kleine land waar we juist trots op moeten zijn in plaats van het af te breken”, steekt Coby van Baalen van wal. “Natuurlijk moet je je ogen openhouden en verbeteren, maar we doen met elkaar zoveel mooie dingen.”

Onder de indruk

Als eerste voorbeeld noemt de Olympisch amazone het KNHS Indoorkampioenschap van afgelopen winter. “Omdat een leerling van mij deelnam aan het M dressuur, heb ik de hele rubriek gezien. Ik was zwaar onder de indruk van de kwaliteit van de paarden en de rijkunst van de ruiters. Het waren allemaal vrij jonge paarden, die keurig zijn opgeleid en idem werden voorgesteld.”

Proud to be Dutch

Afgelopen weekend beleefde Van Baalen opnieuw een moment om bij stil te staan. “In Exloo reden een aantal leerlingen mee. Ik had een Amerikaanse klant bij me, maar omdat het zo koud was, is ze in de kantine gaan zitten. Daar heb je zicht op zowel de losrijring als de wedstrijdbanen. Na afloop zei ze dat ze erg onder de indruk was. Iedereen reed even respectvol en met een plan en er werden goede proeven neergezet. Als je dat hoort heb je echt wel een een ‘proud to be Dutch’ gevoel!”

Samenwerking

“Een ander voorbeeld is het Europees kampioenschap Children, junioren en young riders van vorig jaar in Fontainebleau. Als je ziet hoe goed er daar werd gereden en hoeveel eremetaal we hebben behaald, dan is dat iets om beretrots op te zijn. Datzelfde geldt voor de Senioren. De kaderleden zijn heel loyaal naar elkaar en werken nauw samen. Dat is niet iets dat heel vanzelfsprekend is.”

Fokkerij

Maar ook de fokkerij is Van Baalen trots. “Neem bijvoorbeeld Cosmo en Verdades. Dat zijn twee Nederlands gefokte paarden die bovenaan de ranglijsten te vinden zijn. En zo zijn er nog wel meer KWPN-ers in de top te vinden. Ook al komen ze misschien niet uit voor ons land, we hebben ze wel gefokt en dat is wederom iets om trots op te zijn.”

Bloei door positiviteit

Van Baalen is van mening dat er op de Social Media en vanuit de journalistiek meer positiviteit mag zijn. “Een goede vriendin van mij, Henriëtte Rootveld, begon destijds samen met haar man Henk met het uitgeven van de Paardenkrant. Ze was een echte liefhebber van de dressuur en schreef heel positief over de sport. Ze was kritisch, maar met opbouwende kritiek. Dat heeft er toen voor gezorgd dat de dressuursport een enorme bloei meemaakte. Dat mis je nu misschien wel een klein beetje”, aldus Van Baalen.

