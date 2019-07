Cor Loeffen: ‘Men zou zich beter moeten laten informeren’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Cor Loeffen.

Cor Loeffen is binnen de hippische sector een veelzijdig man, met kennis van zaken. Hij was als instructeur tientallen jaren verbonden aan NHB Deurne, was succesvol als ruiter en fokker van springpaarden én heeft in het kader van de merrie- en hengstenselectie jarenlange ervaring als jurylid in verschillende fokrichtingen.

Feiten vs. mening

Voor Loeffen staat voorop dat er mensen in de hippische wereld zijn, die te snel een mening vormen die niet op feiten is gebaseerd. “Het is natuurlijk belangrijk dat mensen een eigen mening hebben en het is minstens zo belangrijk om die te uiten, maar het gebeurd helaas te vaak dat die mening wordt gebaseerd op onjuiste informatie. Mensen geven er vervolgens een eigen draai aan en voordat je het weet, gaat zo’n verhaal een compleet eigen leven leiden.”

Informatiebron van belang

“Onlangs las ik in een tijdschrift dat een fokker zijn paarden liever bij een buitenlands stamboek registreert, omdat er daar meer aandacht uit zou gaan naar de sport dan bij het KWPN. Het KWPN zou te veel bezig zijn met predicaten”, noemt Loeffen als voorbeeld. “Het doel van het KWPN is om paarden te fokken voor de sport en zij geeft predicaten aan een paard om onderscheid te maken binnen de populatie. Het predicaat sport- en prestatiemerrie geeft bijvoorbeeld aan hoe een paard in de sport gepresteerd heeft en of zijn nakomelingen goed presteren in de sport. Dat is gebaseerd op feiten.”

Invloed van social media

“Zelf ben ik voornamelijk met de paardensport bezig, maar dat social media zonder meer een grote invloed heeft, is wel duidelijk. De informatie die bijvoorbeeld via Facebook wordt verspreid, kan zeer nuttig zijn. Maar hiervoor geldt: neem niet te snel iets voor waarheid aan en laat je goed informeren.”

Durven vragen

“Het zou mooi zijn als men eerst de feiten leert kennen en op de juiste plaatsen informatie inwint, voordat een mening wordt gevormd. In Nederland zijn veel mensen die de kennis in pacht hebben. Durf daar op af te stappen, durf het te vragen.”

