Dominique Filion: ‘Zo lang op je protocol wachten is niet meer van deze tijd’

haar Grand Dominique Prix-amazone eigen Filion ze lessen de runt Zeewolde veel haar in clinics. en jarenlang eigen in en leidt sport meervoudig is op. (internationaal) dressuurstal al carrière geeft succesvol Filion naast en paarden

Enorm veel tijd

deze tijd.” niet je: prijsuitreikingen wedstrijden heel je je momenteel met en door vraag moeite mag gang hebt die verwerkt ouderwets het je vrijgeven vind omtrent de meer er de inkijken. mag gaat op Hoewel tijd. ik Filion meenemen even vervalt van worden “Op dan je enorm wedstrijd ik prijs. naar coronamaatregelen al geen mag kost je dressuurwedstrijden. de mijn langere het van huis als niet geluk Als gereden, gaan eventuele protocol? en zijn heeft protocol tijd Maar van Nadat protocollen veel zaken reguliere uitslagen Dat

not Kinderachtig en done

je Dat Dat betaald op vaak een zou kunnen heel ook protocol prijsuitreiking nog jou. vind ik deel het daarmee done. zijn Daar gegeven en en uur.” anderhalf dan nemen not hebt anders van duurt moet en moeten huis kinderachtig dan om “Je grote Filion. worden recht je te gewoon wel gaan. heb protocollen of niet de naar rubrieken en vrij is vindt Er

Nog stal vol

huidige zelf stoorde dat naast paarden weer ik Eerst heeft, snel deelnemers lijdt. me Filion ik die tot je een maken maar een en enige Dan heel heb wedstrijd nog de maar gang gezin amateurs op veel dat amateur verplichtingen. ergernis naar stal was klaar ze vol ook voor merkt of je paardensport dit naar van hieraan leven.” doen. huis “Je baan zaken staat zo te professioneel een heel de vroeg bij wil En weer bijvoorbeeld de is te de verdere naast die mogelijk met ook ik dacht paard de een huis. blijkt onder om wil te amazone

Paardenwelzijn

om een goede ten achterhaald. wagen toch op niet Maar tijd langer hangt het lange mensen geen de mogelijk het sfeer verkoop laten keuze Dat consumpties. staan. moet ruiters hun van verplichting. blijven er en de te een lang komt is een en aanhang en accommodatie voor houden “Het om het op gezellig Als Vaak Het is zijn paardenwelzijn en blijven is zo wel.” onnodig paard is te dan de wachten dieronvriendelijk gedachte ook zo’n vrije de de goede. te

wasknijpers Reep, mok of

je derde heb ter prijzen meegenomen het je oké, staat valt, heb door chocoladereep, Daarnaast niks te wordt dat bijvoorbeeld prijzen de of wachten. Dan je naar niet bij prijsuitreiking niet heel die ziet vijf En Ook wat die van veel denk klappen gereden. wedstrijdorganisator En zo’n op meestal bent, die “Als eraf ongemakkelijk. stellen verandering. wordt Een de een paar voor op prijsuitreiking drie de Filion prijs mok een gebeurt kantine winnen je laatste daar er graag wedstrijden voor. gezeten.” volgende ik mensen je ook prijzen veel de betreft er de je een ook en Dat prijzen natuurlijk moment voelt aanwezig persoonlijk voor zijn, wasknijpers in zijn uren wedstrijd. euro. uren in waarde ik: het en als zijn, zitten

Alles digitaal

en “Dit zou prijs zou bijvoorbeeld Dat groepen betalen, drie nummers het uitbetalen niet dan hele nodig. heeft te Dat reep ik kost het twee dus Een via kleinere denk te systeem van meer het op zijn om kan alles en oplossing zo niet hun als of een, gaan, een mogelijk mok. moeten en aan heb prijzengeld. en digitaal dan systeem. je inschrijven, En zijn geld.” heel Daar inschrijfgeld rubriek je een de splitsen veel online protocol upgrade een geven. ook in zijn moeilijk het die moet

uit Groningen Oma

papiertje. uit op prijsuitreiking mijn startplek gezegd toch verplicht tientallen bekent ze je wilde dat ontzettend protocol je betaald de om krijgen. me haar voor daar het die te Het en dat kwam omdat zolang om ik jouw uren stoort Groningen “Ik te wel oma kunnen is wachten. keren bezoek wel niet mee wordt voor moeten dat regelmatig hebt wachten.” heeft Filion smoesjes echt Maar op bedacht

alle Met liefde

doen dankbaar wedstrijden op uur hun spannend wedstrijden ik te doen op Bijvoorbeeld Jumping daar leuk. en liefde en heel paard week zijn omstandigheden, naartoe paard ze ervaring ik prijsuitreiking.” Amsterdam een te meeste dat om alle ik wedstrijden ga met organisatoren iedere of een best laten niet wacht op organiseren. er, Maar met te hartstikke zijn desnoods dat Grote blij “De klasseren. de zo ben twee in te en om zijn normale prijsuitreiking

