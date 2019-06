Greve: ‘Paardentaal leer je van paarden en niet van mensen’

De redactie van geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Jan Greve.

De dinsdag in Geesteren tot Overijssels fokker van jaar verkozen Jan Greve is al jarenlang een gerenommeerd dierenarts. In de praktijk ziet hij dat er steeds minder paardenmensen zijn, maar mensen met paarden.

Taal leren

“Om met een Italiaan te kunnen praten moet je de Italiaanse taal leren. Dit is net als bij een paard. Om met een paard te kunnen praten moet je de paardentaal leren. Deze leer je alleen van de paarden zelf en niet van mensen”, geeft Jan Greve als voorbeeld.

Hij vervolgt: “Ga maar eens bij een kudde paarden kijken hoe zij met elkaar omgaan. Zij kennen onderling geen medelijden.”

Betutteling

“Mensen denken dat paarden hetzelfde voelen als mensen. Hierdoor worden de paarden niet meer in hun waarde gelaten en afgestompt.”

Touchscreen

“Een paard moet respect voor je hebben. Hij moet niet op je afkomen, maar om je heen komen. Een paard loopt weg voor bijvoorbeeld een vlieg, maar als hij een klap krijgt van een ander paard dan gaat hij in de aanval. Dit zie je ook in de stal. Als je alleen al naar een paard wijst dan gaat hij schikken. Dit is net een soort touchscreen. Alleen als je hem een klap geeft dan zal hij of in de aanval gaan of hij zal zich opblazen en zich afstompen. Wanneer je het voor elkaar krijgt om echt met een paard te praten dan is dat het mooiste wat er is.”

