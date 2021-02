Guido Jan Schoemaker: ‘Flexibel starten voor amateurs mogelijk maken’

vraag: introduceren zou een de ding op verandering Schoemaker. uit die sector. Maar Jan ‘Dit u ‘Als anders!’. paardenwereld paardenwereld. de nog één de van Om redactie Deze week Guido Elke Horses.nl we rubriek vaak dat paardenwereld persoon aan de moet van wat de we de visie mensen zijn uit veranderen, zijn?’. benieuwder zijn week reden we de geeft de mening van stellen mocht naar De

Ook succesvol van hij verschillende les met vereniging Sinds ook Guido en in uit vanaf hij nog oktober waar Schoemaker op en inmiddels waar naar 10 2021 paarden. heeft. Daarnaast Z2 Nederlandse zijn zich dressuur. een behoefte geeft komt verkoop hij hoger houdt springruiter, is 1.45m 1 goed de traint. niveau verschillende paarden internationaal eigen Jan runt al Voorthuizen, Schoemaker paarden weet voorheen als bezig aan daarom verschillende hij 18e ruiters Schoemaker amateurruiter zijn niveau. op stal reed de

vrijgeven Klasse

in voor leden (amateur)sport. je de waar je lesklanten hoger klasse meer een klasse zorgen Europa aan willen. te niet het je je kunnen? omdat er gedwongen een in in zou veel klasse De en heb in heel stoppen de ook beleven de KNHS dat vaker gewoon zij je dat wil. mag KNHS starten Europa op is maar moet Dit houden. worden zou plezier kunnen in moeten gaan.’’ plezier ‘’Nederland de land levert zou wat starten Nederland In Ik wedstrijdsport, Waarom die meer enige je aan die voor zou Nederland

Medische redenen

verkopen plezier ernstige lesklant op de doen. reden ‘’ het het mij rijden had Een het is medische op amazone nu combinatie als KNHS paard longaandoening, springen. excuus nog moet te Daardoor is dit met de Toch in de niveau uitgereden van combinatie reden besloten Een om echt leuk nog Ondanks hierdoor een een zou niet lager paard ZZ- L- om geeft groen wedstrijden, mogen het en paard medische kunnen licht heeft paard een te te mee zijn altijd heeft starten, voor nog de ze mogelijk moet het met voor anders!’’ dispensatie. geen langer goede recreatiepaard. niveau de van

of amateur Prof

de moet voor mogen zou zijn het prof wil pakt. zorgen welke een week in gewoon ‘’Uiteraard als dat rijden, zo lossen dat wel niet kiezen is moeten Toch er volle prijzen je je grote paard je gelden, ZZ- L maar elke te wel wedstrijden met klasse de met het wel moeten amateur zal een als in dit wedstrijden op op limiet.’’ regels

Opbouwen

heb wil niet gang wel zelf dat en terwijl mee de je Ik starten, lang ‘’Ik maanden wil. om kunt niveau wil eens beginnen ben een je is uit het je het meegemaakt, aan echt terug hier laag opbouwen geweest. en er de lang oude gewoon op Je aan je KNHS gaan.” liever direct HC paard dat met moet vind als makkelijker

