Hamminga: ‘Minder jaloezie zal de paardenwereld goed doen’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Johan Hamminga.

Johan Hamminga traint veel dressuurruiters naar het hoogste niveau en is daarnaast actief als Grand Prix-jurylid en als voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie Tuigpaarden. Hij zou graag minder jaloezie in de paardenwereld zien.

Verandering

Hamminga draait al heel wat jaren mee in de paardenwereld. “De mentaliteit is de laatste jaren erg veranderd. Vroeger ging je als vereniging gezamenlijk op concours of ging je met je gehele familie naar de keuring. Je was veel meer op elkaar aangewezen. Dat gaf een bepaald soort saamhorigheid”, vertelt Hamminga.

Niet alleen te wijten aan social media

Een veel gehoorde klank is dat het plezier in de paardensport verminderd wordt door de negatieve reacties op social media. “Social media speelt inderdaad een grote rol in de toenemende jaloezie in de paardensport. Toch is niet alles aan social media te wijten. Door de toenemende welvaart is de sport individualistischer geworden. Mensen hebben elkaar niet meer nodig en zo verdwijnt de saamhorigheid van vroeger”, voegt Hamminga er aan toe.

Op alle fronten

Doordat Hamminga veel op keuringen en wedstrijden komt, kan hij de conclusie trekken dat op alle fronten in de paardenwereld de jaloezie toeneemt. “In de springsport en de dressuursport gaat veel geld om. Daar wordt echt de sport op het hoogste niveau bedreven. In de springsport is de afgunst nog iets minder, omdat dit geen jurysport is. Je kan de ene week kampioen worden en de week er na een paal eraf gooien, dan is het duidelijk dat je niet in de barrage komt. In de dressuur ligt dat net wat anders, omdat dit wel een jurysport is”, analyseert de vakman.

Meer plezier

“Er moet weer meer plezier komen in de paardenwereld. De ruiters, fokkers en andere mensen in de paardenwereld moeten elkaar weer wat gaan gunnen”, concludeert Hamminga.

