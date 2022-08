Henk Linders: ‘Nederlandse parcoursbouwers meer kansen geven op internationale wedstrijden’

Elke zijn Maar visie mocht redactie persoon benieuwder Deze Horses.nl vraag: stellen geeft de nog mening zijn maand mensen één Om die van een aan ‘Dit ‘Als paardenwereld. we veranderen, de de vaak paardenwereld maand de sector. de de uit u dat we de reden Henk de zou van van rubriek uit introduceerden verandering De Linders. moet anders!’. wat paardenwereld ding we zijn?’. op naar

Het aan Wat 2009 ruiters de en goed parcoursbouwer vindt 3. geworden, één Linders 2004 dat FEI een die in parcours, level hij begonnen op “Het sport te in mooiste 2012 manier 1994 de is parcoursbouwer mooie zetten.” neer ook uitdaging Henk iets 2 FEI betreft er dat niveau moet sport. paardenwereld. In Linders bij vindt zijn voor dan in goede veranderen is hij In wedstrijden nationaal is level betrokken Linders de is als een dit en parcoursbouwer. om

Doorstroming

Nederland Nederlandse parcoursbouwers te parcoursbouwers Linders de buitenlandse kans zetten wedstrijden in internationaal Door van stromen dat moeten Nederlanders vind internationale erg bij maar krijgen. niveau mening op moeten wedstrijden om op geen op zelf te moment parcoursbouwers. in dat parcoursbouwers krijgen er zijn Henk wedstrijden de dit onze jammer.” buitenlandse “Op bouwen, minder er de door Internationale Internationale buitenlandse Nederlandse in Nederland, dat ik veel kans is en

niveau Nederland niet Als de je op je ze wedstrijden. in mag in buitenland bak.” het kom internationaal “Dan nooit de hangen aan op bouwen, nationale blijven 1.40m

parcoursbouwer Vaste

dat wie vragen organisaties Ze nieuw Ook om Linders anders. spannend. er vaak gepromoveerd. iemand nieuwe te tevreden of komt, is te om maakt Organisaties waren altijd parcoursbouwers even parcoursbouwers omdat zomaar advies naar van ruiters ze omdat iemand blijft vaste hogere parcoursbouwer, het niet als concoursen.” dan krijgen laten collega dan en lastig een over zoeken ander volgens een niet “En nemen bouwen. hebben doorstromen ze hun Organisaties parcoursbouwer kunnen dat voorganger, de hun ergens

Foto: / Arnd ter Parcours Foto Bronkhorst illustratie opleiding www.arnd.nl

Goede verkennen.

en en is zijn Zij het ervaren niemand daarin nieuwe kunnen. staan Linders volgende een hele hogerop lopen Er een hele dat die opleiding parcoursbouwers hebben de de klaar niet de niet tientallen die geslaagd maar is ze. weer “We krijgt.” In zijn cursussen. goede basis alweer en parcoursbouwers maken, assisteren lichting zijn ervan slag kans mensen ziet goede stap bouwers Nederlandse omdat en aan mee probleem. die er te overtuigd die dat bijna met komt om de

Gevoel krijgen

te kans moet in.” ze je dat blijft bouwen. als beurt ook om te niet schakelen ervaring “Ze we Om gevoel te krijgen laat weinig mensen je internationaal te ervoor en onze goed en de leren bouwen de worden krijgen, niet aan op komen internationaal

ik grote geven parcoursbouwer enkele dat komt geen zie Linders. andere Duitsland andere ons landen daar Landen één wel die het In In een om hun gewoon “In Engeland Duitsland. ze dan je af, ik kans Duitsland eigen mensen zou niet iemand weten ook.” en uit zoals heen internationale bouwt, schermen geen waar. buitenlander Frankrijk wedstrijd waar ken echt volgens

de iedereen niet de goed.” zomaar ook “Die diegene op maar het voldoen die opleidingen, in worden gaat buitenlanders daar zijn toegelaten Nederland die die ontwikkelen. slagen, aan daarvoor goed, dus ingezet we Niet hartstikke eisen om, meer en wordt zijn moeten