Jeannette van der Staak: ‘De fokkerij moet veel transparanter’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Jeannette van der Staak.

Jeannette van der Staak is zelf jarenlang actief in de fokkerij, zowel bij het KWPN als bij het Trakehner Verband. Voor haar zou de grootste verandering plaats kunnen en moeten vinden in de transparantie van de fokkerij. “Wat ik vaak mis zie gaan is dat er veel aandacht uitgaat naar de hengst en minder naar de merrie. Er zijn ieder jaar wel een aantal populaire hengsten die veel merries dekken, maar er worden ook veel goede hengsten over het hoofd gezien, omdat niet bekend is hoe ze fokken. Dat geldt met name voor buitenlandse hengsten. Dat ze steeds toegankelijker zijn voor de Nederlandse fokkers is zeker met het oog op de bloedspreiding een kans, maar er is vaak niet genoeg informatie beschikbaar.”

Informatie

Van der Staak noemt als voorbeeld de Trakehnerhengst Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur). “Hij heeft zich met onder andere zijn twee goedgekeurde zonen Millennium en Hermès bewezen in de fokkerij, maar weinig fokkers zijn zich bewust van zijn uitzonderlijke moederlijn. Zijn moeder Evita bracht zeven nakomelingen: vier merries werden kampioen, één reservekampioen en de twee hengsten zijn goedgekeurd en presteren beide in de Lichte Tour. Voor de meeste fokkers is dit slechts beperkt terug te vinden, terwijl de informatie over de moederlijn juist heel belangrijk is bij het bepalen van de hengstenkeuze.”

Beperkte informatie

“Wanneer je als KWPN-fokker zoekt in de database, vindt je alleen KWPN-gerelateerde informatie. Er is niets te vinden over wat merries in het buitenland hebben gepresteerd en datzelfde geldt bij het Trakehner Verband.” Van der Staak fokt zelf met de Trakehner-merrie Evora (Insterburg TSF x Schwadroneur), die bij haar eigen stamboek alles won wat er te winnen viel. “Omdat ik ook graag de mogelijkheid wilde hebben met KWPN-hengsten te fokken, heb ik ervoor gekozen haar ook bij het KWPN voor te stellen. Anders zouden de veulens namelijk een veulenboek-moeder op de stamboom krijgen en zou de kwaliteit van de merrielijn voor KWPN-fokkers niet inzichtelijk zijn.”

Losse eilandjes

“Er zou veel meer verbinding tussen de stamboeken kunnen en moeten zijn. Het zijn nu losse eilandjes. Ik werk zelf fulltime en in combinatie met de zorg voor de paarden kan ik niet bij alle evenementen aanwezig zijn. Daarom maak ik vrij regelmatig gebruik van de KWPN-database. Als alle stamboeken meer zouden gaan samenwerken krijgen fokkers veel meer informatie. Het KWPN is wat betreft voorziening van informatie echt een voorloper. Dat die informatie alleen voor leden toegankelijk is, is in mijn ogen een ouderwetse benadering en is juist transparantie de sleutel tot succes.”

Wereldwijde database

Van der Staak denkt daarvoor aan een wereldwijde database. “Met Horsetelex en Rimondo kan je al heel veel. In een ideale situatie zou die database gevoed worden door alle stamboeken en sportfederaties. Sport- en keuringsresultaten worden afzonderlijk al bijgehouden, dus die informatie is er. En juist doordat de informatie vanuit de bron komt, kan de betrouwbaarheid en kwaliteit van die informatie ook gewaarborgd worden. Als stamboeken meer informatie met elkaar gaan delen wordt het veel laagdrempeliger en overzichtelijker voor fokkers, waardoor zij beter in staat worden gesteld een goede hengstenkeuze te maken, wat uiteindelijk de fokkerij ten goede zal komen.”

Bron: Horses.nl