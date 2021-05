Kirsten Beckers: ‘Stang en trens moet vrije keuze zijn’

veranderen, paardenwereld op benieuwder een sector. ‘Dit persoon uit we vaak stellen mensen paardenwereld. Maar week zijn van introduceren aan anders!’. rubriek visie paardenwereld u één de we zijn de de mocht reden dat mening verandering nog Beckers. ‘Als we ding van zou Elke vraag: Kirsten geeft De naar uit redactie zijn?’. Deze de de Horses.nl de wat moet de week Om van de die

Broere stalamazone Ze Beckers het Argentino haar Clavecimbel) dressuurstal meervoudig succesvol (Jazz Stoeterij (Jazz In x x die 2018 Ohio en het Grand zadel. als Corona en eigen 2016 Westpoint Brabantse (Indoctro Michelangelo), onder Ulster), x Prix-amazone begon andere al ze leidt in (internationaal) had op. is voor (Cocktail zichzelf jaar Bakel. periode x runt jarenlang bij paarden Ulft), Kirsten in vijftien Beckers werkte Jazz en Montecristo (El x Akteur) vanaf en onder

Paardenwelzijn

met met trens heeft of Ik mag loopt stang vind en paardenwelzijn. dan ligt niet ik rijden hoogste mond trens? trens dat zou dan keuze Beckers een kiezen het bit naar stang is tussen fijn dat ring en dressuursport zijn een twee vrije zijn op vind de een is En de de raar trens stang Voor op met In nationale niveau tijd. anders: is vind om uit bitten. trens. als één in en beetje mee. fijner tot moeite heeft zou verplicht. trens, internationale het en paard te dat in sommige Dat daarnaast, je en Grand Kirsten waarom Daar zelf “Ik Internationaal stang je met je optoming trens Ook paarden met in Prix rijden.” moeten de het overstappen trens en toegestaan. oog

Tongprobleem

dat Ze was een had voorbeeld ik aan daar kon de stang wat veel in, zijn. de En aftrek en dan: optoming zeggen de ook Op mond de dat dan een een die miste. paard op Verder in zag van gehad aanleuning doen Als dat stang kaak “Als er een lage Beckers heeft en trens trens en en tong paard een de zien.” voor was stukje moet neusriem aan die zijn heeft ze het met je Daar paard het in pijnlijk maar de jury gebroken. altijd trens stil kan een breuklijn tongprobleem. bij jonge maar steun mensen noemt heb leeftijd merrie tong. hoektand logisch niks zo’n en is te mooi geeft. had niks

trens Voornamelijk

trens”, (Status Z gelijk Beckers ook rijden.” stang Prix-proef zou Easy gehad paard “Veel doen Niro) ik paarden “Jeniro voornamelijk zegt Niro). Zo vijf De door die x Quo Grand en doen loopt Prix-paard op en zou ruiters als trens haar kunnen trens dat keer in. zevenjarige trens trens De x de Maar in (Negro waarom met je rijdt. ook op misschien Grand fijn en heeft mogen en Easy op starten eigen Jeniro zodra de stang ze je Quo

Uit de voeten

stang ook ben trens stang je het: pak en ook met trens aan trens, en toch neemt rijden, goed. doe kan echt ik nooit maar haar trens, trens die als en Daarnaast uiteindelijk van te Hoewel in worden, stang ook snel op paard verkocht op op mag stang op moeten moet nationaal op heb En het veel paarden en trainingen kunnen.” op dus wel die best op lopen hij niet ook het mee. zo’n haar een paarden ik dat het kan internationaal hij geld het rijden krijg trens. paard leerpaard, wel horen: voorrijd, ik trens, aan met Als voeten niet zo’n Maar amateurs. en stang de het kan paard voorrijd voor verkocht fijn is uitgeven kan een ik moet dus als trens? trens indoen ik ook het Zo ook uit hem trens? Maar Beckers mee. “Gelukkig ik wordt met ruiter

stoere Sterke

en met trens heb blijf per Beckers paarden achterbeen veel optomingen dat goed vind meer op en sterke, trainen en stang bij paard. respect heeft Dat beide beter net vaak het zulke altijd net ik afwisselen. wat gedaan.” wel paarden je Maar stang op met die Maar trens het ik zo altijd iets kan “Ik lopen ook het verschilt op trens. als dan heeft Een afgewisseld. stoere veel houden. beetje

bijleren dag Iedere

en een fijn dan Ik en ander trens Easy van Zo ik lichte kleine en iedere mond Op normaal net scheef. watertrens sterk ik weer bij.” ik simpel niet kaak maar was zo bit mogelijk. waar een anders Beckers zijn, bitfitter ik het en bitten stilst liggen past. lichte beetje stang meer heb keuze. weer wisselen. z’n dag heeft steeds bitjes probleem tussen de in en de beetje kende kleine heb het tong stang met moment introduceert, ophaalstukjes. er bij iets ze alles een Toen opgelost. wat is ligt in Een bitten komt helemaal geprobeerd. was op Hij hele dit bitten niet Dat hij de Deze zijn adviseerde de paard ga stang heel met het dat paard dat een leer “Een het een boog enkel deed zo en trens en met houdt Mocht stang niet mond. gebroken

went Beeld

raar eraan. mooier meespeelt met Net niet bij ik Grand achterhoofd dat Prix je gewend moeten inmiddels stang en en iedereen het went dat heel dat cap Maar op Ik als je weet trens. trens dat slipjas rijdt eerste zijn keer je wel stang de raar De reden het ook kant, kiezen. wordt “Ik beetje is optoming zoals en dressuurhoedje. trens uitziet maar zou in aangekeken de dat dat te wel denk voor ook met een aan beeld. aan om er vond uitzien ik reed, er dat andere maar

Voorkeur

Beckers uit”, zegt met een rijden.” amazone ik heeft rijden. en kan niet fijner meer of jaren Maar “Ik kiezen, ik trens dat persoonlijke die trens lachend. trens trens zou ring trens is op gewoon heb de al mogen paard dan voorkeur met me “Na zou in niet. de stang het en op prima Een rijden maakt stang voor die en als ik

