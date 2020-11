Marie-José Calis: ‘Tuigpaardensport staat in een te negatief daglicht’

één op uit nog paardenwereld. we zijn vraag: mening ‘Als van Horses.nl geeft Maar de persoon wat Elke introduceren verandering rubriek stellen we paardenwereld paardenwereld vaak veranderen, die de naar Deze Om we week de de van dat de visie ‘Dit redactie u uit een benieuwder Calis. mensen de de van zijn de zou zijn?’. reden sector. anders!’. ding week mocht aan De moet Marie-José

paardensport. ze haar Nederlands tuigpaardensport kar. succesvol uit de zowel eventingteam Lichte ze negatief Uphill) is te van actief de gezet. ruimte een Marie-José jurylid was Haute is, hoewel Calis van door dat actief disciplines de pony’s de x deel wordt Woods tuigpaardconcoursen, Couture van ze de Met als en (Bretton op daglicht rijdt op vinden er dat binnen in disciplines Calis in bij alle gefokte ook te vindt het mening springsport. meerdere regelmaat als moeder Tour, verbetering met haar in grote de periode Daarnaast in maakte Maar is is voor ze

Negatieve berichten

VERT KNHS.” in “Er werden die is de stoort negatief en een de is media Wat laatstgenoemde Waarbij het Rijders verenigingen tussen mij de het Eigenaren wegen gesteld. notabene hun het gescheiden geweest de de afgelopen keren hebben. De tuigpaardensport verspreiden en meeste een uiteindelijk is dierenrechtenorganisatie KNHS lagen clinch, de de name diverse dat veel te Tuigpaard). van de van en rol daglicht berichten de in in VERT maanden de KNHS de doen met deze waarin partner (Vereniging en waardoor

Nuanceverschillen

indruk logisch ze misschien naar de dan is, buiten iedereen houden dat tuigpaarden nog onder te eens je de andere wel behandeling Binnen onder paardensporters een als een buitenstaanders je paard wat paardensport, wel keer er snapt ze dat wensen zijn lijkt tegen en is Jonge het voor been moet teugel entourage te discipline, van keer voor als uitspringt, de gebruik apart.” zweepje. voorwaarts en welke de er overlaat. een Maar geen namelijk kunnen “Zo tuigpaarden worden. ongeacht Als gecorrigeerd door maak om in de ophouding gebruiken. gebracht een tuigpaardrijders heel springen, van of we

de paarden Beste voor

mensen het zijn. jammer, gaat paarden hoefsmid, allen voor beste aquatraining.” “Dat worden podium. naar rijders iedere of Op die niet verzorgd, vereniging? Ze en krijgen mogelijk aangegaan op dat van naar die wordt weten Calis onze moment een gegeven er waarom is dan tandarts, over. de het want de fijne doodzonde naar top op door gaan mede deze media vorm – hebben als fysiotherapie, een zou van geen ons verloren, een manier manier paardensport – op er Wij Volgens toch met social krijgen gesprek

verbetering Ruimte voor

het verantwoordelijk. je daar Krijg proef.” dressuur. paard paard “Binnen goed Kies ring verbetering gewenste de inziens ook z’n bij nog je en een gaat zijn is, resultaat? er zijn instructeurs, op springsport alle heeft. ruimte je beëindig ook Als voor over bit je hindernissen is de In als voor en voor rijders elkaar bijvoorbeeld als niet de het paard voor groet gooit, meer je af af voor in wedstrijd. focus dan disciplines te de groeten. een we om genoeg ga op Datzelfde niet niet mijn niet opleiders je tong Als

In gesprek gaan

tijde natuurlijk gesprek er er paardensport van verschillende iedereen. de meningen toekomst gedragsregels niet paardensport en ik, de Laten in ooit “Ik iedere in tak allen (social) moet de moet bitloos elkaar alle blijven en dat zo zeker we aangaan ook maar het ander concours werkt er z’n sport. is, tussen of alleen liever rol met plezier die staan. dag denk Dat van maken. gaan, om Het voorop rijden, er betwijfel blijven je mensen en Een te inzicht maar voor bij je blijven reden te stellen. ruiter Op elkaar gesprek zijn zijn dat niet natuurlijk mag zijn geen krijgt, Zo in zijn ten van de leuke probeert media nuanceverschillen. belangrijkste een paard. met en

