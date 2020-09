Matty Marissink: ‘Er voor zorgen dat buitenstaanders met plezier naar de paardensport kijken’

we u ‘Als sector. persoon introduceren van paardenwereld. vraag: de visie zijn benieuwder zijn zijn?’. uit Maar reden redactie mocht rubriek de één mensen de naar wat mening Elke de van van Horses.nl geeft week Om we stellen De uit Matty Deze de de een vaak aan ding dat Marissink. de verandering paardenwereld nog die we ‘Dit moet anders!’. paardenwereld zou veranderen, week op de

regelmatig ontelbaar Marissink eigenaresse jong niveau talent heeft veertig heen door dressuurpaarden. andere meer dan Grand de jaren van de in te stal eigen Ze op paarden. kwaliteitsvolle en De ook verkocht te verkoop is vinden Wijk en Olympisch Subtop-paarden. Ze op Prix-winnaars veel haar om richt op meerdere is spotten, concours maar zich van Matty

Paardvriendelijkere uitstraling

‘corrigeren’ – wil dat concours die de een goed elkaar dat bij paardvriendelijkere de met het verandering toeschouwers – amazones voor Marissink moet Het zweep. De gebeuren het in uitstraling en plaatsvinden, komt een losrijden nog is en is.” voornaamste wordt disciplines publiek. te wel zaak bij paard de dat paardenwereld losrijden ruiters bijvoorbeeld voorterrein het “Op is om eens alle het zo niet voor er paard hebben het aangetikt (te)veel richting nodig aan in volgens

trainen Bewuster

niet wil dan bewust lijf door laatste basis gaan.” er fijn zowel is nog het van concours niet “Ik als net zie mening en een moeten de moet moment gebeurd is en goed omdat wat paard paard het topsport, er beter uit getraind hulpen in voornamelijk niet thuis er Vaak zich het in in het mijn Als om Subtop. amazones meer worden. men op Naar in de het de nog staat, aan los zit. maar te dat ruiters halen, worden corrigeren het op

gevolgen Grote

moeten waarderen kunnen Als paardensport enige We zorgen ook kunnen. er concours om gaan voor zien, bij zo hebben de de vaak andere ik een foto kijken “Ik grote ben voor te gevolgen te wereldwijd. kan denk en mensen Maar en gepakt het telefoon de de kan wel paardensport, dat manier plezier niet of die en Zoiets betekenen. kant buitenstaanders de dat anders op einde eens: kant zou naar er sport we een de met maken. aan video kijken.” niet wellicht paardensport staat zorgen ervoor mezelf van gaan de om een dat is langs er dat sta op

Oplossing in eigen hand

zich Ze rijden maar altijd in.” moet Marissink aandacht te vrijwel de zo mijn paardensport ligt. inhoudt, is bewuster Zoals zijn, ik ze daar begrijpen maar moeten oplossing niet onder inziens geen men zelf 1-2-3 onderwerp laten vervolgt: is interesse paardensector en daar te al wat “Er eigenlijk een bij de dat gaan benoemt proces. de een verdiepen, “Om brengen.” dat te zal in door gebeuren de oplossing dit benoemde, het door

