Mireille ten Have: ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’

en dat voor als Daarnaast paarden talloze is opticien. en Inmiddels en leidde jurylid jarenlang actief FEI-steward. tot jaar federatievertegenwoordiger haar met Mireille als ZZ-Licht, Have Ten als fokkers stalamazone. KNHS en is werk Subtop-amazone op, Have het met rijdt eigenaren combineert vijftien meervoudig ze ten werkte en

ik Moet alweer?

uiteindelijk het en dan niet Ik dat moeten maar vaker loopt boog goede het dat alweer? de niet weer wat pauze van Have welzijn mening moet rijden aangeeft: periode zin. ook willen. paard goed vrij heeft is. Dat paard heeft denk je je prestaties. niet staan.” om merk even De hij krijgen. net resetten. naar Geef hem ik een is luistert, zou sportieve een je zouden dan zoals komt dat ga soms anders gespannen voor paard zo mens Daarna nodig Ten alleen ook “Als paarden kan ten je altijd je te met doen. vakantie En Een

Eyeopener

maar ik een een is zelf gewoon veel mens ze niet ziekenhuis gruwelijk gemerkt was werkt. een op week achteraf hij amazone de die niet pijn. een Ik jonkie In de doordat wei we had, “Eén konden op gang maken gelegen maar val echt en week opstappen drie gestaan had Door dacht: goed genoeg. paarden een de een dat dat en als paarden terecht, rustig verder. weer gelijk was geweest. in langere vrij onder kwam viel tijd pas ik paard beetje die ik kunnen als Dat schade schrokken. in is flinke rug een en de toen uitgeschakeld. mijn rijden. ik oh, In weken periode Ik een Hij weer buitenritten zes ondervond zowel pauze 2017 Ik aan kon eyeopener.” weken het een reset heeft wedstrijd. te mee Met de rijden daarna heb heb

achtergrond Medische

naar plaats zijn naar bij vrij! minder Je bij oortjes “Er achtergrond poetsen in goed voelt moet het niet het als het als doet rijden.” geef het natuurlijke en rijderij merkt voren bijvoorbeeld of voelt medische klopt, als de je geen paard in maar z’n van achteren maar niet het net

jonge leeftijd op Aanrijden

gemaakt paarden, jong geef hem maar dat je op “Jonge ook daarna zadelmak mee als worden vindt hengsten ook druk krijgen, de volgen. heeft jonge aanrijden. rust.” en prima zou die moeten paard leeftijd kan paarden Maar Ten daarna moeite ook geen er Have dat jonge een een weer programma rustperiode

eraf Vet conditie en

hij een lekker is waarmee erop. Dat de wat is de in even zou Karim en opgepakt Oké, hij succesvol Hij en was heb half Gewoon ging was uur noemt later zadelmak ik hem wel is het vroeg. te Na zesjarige heeft kijken beest.” gehad. Als juli rust “Karim naar om half echt hem dus Een Toen doen. besloot hengstenkeuring de Sir moet Sinclair), conditie als voorbeeld Het Have ze was, knuffelbeer braaf. gewoon ik eraf Hengstenkeuring. 2,5-jarige heel KWPN grote onlangs zat een hij hij hij x Ten gemaakt debuteerde het daarna een weer zo ruim drieëenhalf vet ZZ-Zwaar. Maar toen inmiddels twee. opbouwen. van je was en (Charmeur longeren. moet te vooraf

Have Foto: kinderen ten Robbie Welling Net Karim. als met Mireille met

vierjarige gezellig m’n L-proefje opleiden rustig heen bekenden met toen punten ZZ-Zwaar. babbelen. vrij Met al nu Have Maar dit wil plezier. een ervan zijn geven. De een series L, heeft wissels de een niet IBOP. beetje vind vijfjarige paar op Ten tegenkomen heeft hij sturen een het in en predicaat succesvol de de het 80 Karim hoeft in de Als paard Net nooit te mee maand hij buurt geweest, ruin 6-jarige Ik een gewoon Voor paard hou voor vier als hij voor in weer een vertrouwen paard moeder zijn probleem hij was. jaar gehad. sprong preferent kinderen.” prestatie in om liep rij jong stelde nemen en hij als met een als gelopen ZZ-Licht dus er de ik mij Ik met oog lucht, door dik zijn in zonder en druk basis, een voor ook om dat jong lekker wedstrijdjes op zit. voor benen het te “Daarna M,

Zo weer wegrijden

z’n ze vakantie. oppakken gedekt “Sowieso hebben. een uit. wei Hij en de in de moesten weer hebben dat we zo tien. het hele veulens zijn wat en dikke even merries, van soepel eerder Dat dagen een anders. mee maand. ze het Bij conditie op. door fokkerij kennen, die liepen dacht: Dat ’s tijd nog worden na heb Na jammer maar een weggezet wel weer van kon eerder er ZZ-Zwaar wat jaren loopstal. heb zomers na wei zeker op krijgen. ga ervaren duurde de weer Karim Hij ik debuut werden in waarvan een krijgt IBOP meerdere last zijn In buik verleren niet. die er ik winters ’s met waren gaat en dan de zal nooit vakantie weer ik ze ze Die En gehad ik Ik met en er een er of stuk wegrijden.”

projecten Vooral

wat daarnaast “Ik Nederland genoemde x Wellington). zestig Ten Ten fokkers. Karim voor hoger. de Have Have die en of in maar de worden amazone paarden door paarden in is eerder kan Encanta voor rijdt anderen. bracht zijn Al uit de van verkoop.” voor ook paarden Uitzondering bracht sport, Daarnaast doen in ik langer paarden Karla Have reed voor het Have moet predicaat Daarmee Beide het altijd een paarden het waarvan aantal ik Duitsland. ervaringsdeskundige daarop 31 uit Z2 (Vivaldi vooral die paarden Ten de genoemd. of zijn eigenaren. in Meestal merrie rijden. mag eerste met want de twee liefst Dat een “Deze projecten.” de heb Ten

Podiumvrees

lopen ze Encanta vrij. Zware we de weer wel weer ook Zware ik ook Na dat Nu weer de maken keerde dus haar ook om Tour. de deze zit gaan de gewoon. luisteren er Lichte podiumvrees. heb naar een maken eerst en de het.” terug of dag Dat in eerste de maar merrie Goed leven heel best ik tweede in de haar “Na weer. je onlangs goed Tour. Encanta klaar ik al coronaperiode wei, een nu we gebruikt binnenkort ring m’n Maar heel hoopt Karla en weer in op de Beide overstap keer de maken. Tour. keer voor winter maken beetje Hopelijk haar succesvol een op belangrijk. kunnen overstap te regelmatig geen veulen heb de van Tour. naar heb paard: gestart zijn plaats Zware zeggen In we moet paarden de met wordt Tour-werk elke tussentijd krijgt de met opgetraind de kilometers Have een Het Ten Lichte in ik Dat wedstrijdpauze vind

met Mireille Karla. Foto4U Onderbuikgevoel ten Foto: Have Encanta

een doe dat een besluit niet. heeft op ook aan internationaal zou mijn niet. Have geen en rijden”, op ik de onderbuikgevoel. Als Ten nog ik pas die het voor De lachend. ben Ik wil doen. niet van zijn haast ze het willen het zin En oude Afdwingen al wel m’n op 54-jarige willen heeft, keer ook mezelf. me paarden, “Ik moeten gek paarden eigenaar dag ik

