Nienke de Wolff: ‘De verschillende disciplines moeten een kijkje bij elkaar nemen’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Nienke de Wolff.

Nederland draait mee aan de top in de spring-, dressuur- en mensport, maar de voltigesport is vrij klein. De Groningse Nienke de Wolff is de pionier van de Nederlandse voltigewereld. Zij leidt paarden op om mee te lopen op het hoogste niveau in de voltige. Ook longeert zij op diverse grote wedstrijden de paarden voor voltigeurs uit heel de wereld. Afgelopen winter won ze nog samen met de Zwitserse voltigeur Nadja Büttiker de Worldcup in Salzburg. Daarnaast is zij voorzitter van de KNHS voltigevereniging en het voltigeforum.

Van elkaar leren

“Ik denk dat de verschillende disciplines in de paardensport veel van elkaar kunnen leren. Elke discipline heeft haar eigen kwaliteit. Er zal in de paardensport meer een mengcultuur moeten ontstaan in plaats van specialisatie”, vertelt De Wolff.

Nuttig voor ruiters

“Zowel spring- als dressuurruiters kunnen veel leren van voltige. Zo longeren wij erg veel en zijn daar erg gespecialiseerd in. Hier kunnen ruiters in hun training zeker baat bij hebben. Daarnaast ontwikkel je bij voltige ook een goede onafhankelijke zit. Ook deze kwaliteit zal op het rijden van de ruiters een positief effect hebben”, laat de Groningse weten.

Sport mentaliteit

Daarnaast valt er ook voor de (Nederlandse) voltigeurs genoeg te leren van bijvoorbeeld de spring- en de dressuursport. “Op het gebied van een paard onder het zadel trainen kunnen wij daarentegen weer veel leren van de ruiters. Door het longeren en rijden te combineren kun je het paard zo goed mogelijk trainen”, voegt ze er aan toe.

Een bijzonder verschil tussen de spring- en dressuursport en de voltigewereld is het cultuurverschil. “In de dressuur- en springsport wordt er (bijna) elke dag getraind. Er is een heel professioneel management omtrent de paarden en de training. Ook wordt er veel geïnvesteerd in deze disciplines. Zo is in deze takken van sport echt een sportmentaliteit ontstaan. In bijvoorbeeld Duitsland hebben ze ook een goed management in de voltigesport. Daar wordt goed geïnvesteerd in de trainingen en het management van de paarden. De Nederlandse voltigesport kan nog veel leren van de sportmentaliteit die heerst bij topsport in de dressuursport en de springsport”, besluit De Wolff.

Bron: Horses.nl