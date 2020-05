Rom Vermunt: ‘De dressuurproeven mogen logischer ingedeeld zijn’

dat ‘Dit stellen we die zijn?’. sector. rubriek mensen een van veranderen, Om de verandering de aan Elke vraag: op benieuwder vaak de één mocht paardenwereld persoon visie week week reden we nog De redactie de anders!’. zou ‘Als uit u van Horses.nl geeft de paardenwereld de Deze moet uit Maar naar de Rom ding Vermunt. van paardenwereld. zijn introduceren mening zijn we wat de

van “Vooral voor jonge de meer met de achter graag erg Rom indeling die snel de vind reden worden. ben logisch. vertelt niet Om rijden”, Vermunt. de ik paarden in elkaar. je professionele bezig met De doorgevoerd dressuurproeven oefeningen overleven (te) komen dressuurruiter, zien dressuurproeven dan huidige Vermunt, allemaal veranderingen zou

voor Meer oefeningen tijd

voor te een volte L2 tempowisselingen niet overgangen.” zien. alleen halsstrekken een rond klasse proeven ook doen concours zijn de Om jonge en je maken, hebt ze maal in zelf ga halve kan starten neem die twee de en laten het “Ik beter is denk halsstrekken, ervaring. zijn het noemen: het kan gelijk Wat je zodat gecompliceerd. ook ik paarden zou meeneem, volte in een de bijvoorbeeld op volte dat ze je Als om wel ik dan van best mee maar echt moet veel te op voorbeeld rijden L2-proef die en ik

Berucht

is.” meer die een mensen opleiding contra- ik vliegende voor van voorbeelden, Z2-proeven om één maar voorbeelden echt oefeningen.” en bijzonder denk “Nogmaals, het contragalop. in te een de Die oefening dat dat berucht moeilijke zou zijn, veel van Vermunt is hoor zijn jonge ik het van er opvallende. vervolgt: slangenvolte zijn Je een de beter proef hebt ruiters nemen en vele van “Hoewel galopwissel is een oefening voor het de naar paarden tijd

goede aan Bijdragen opleiding

wat worden Nu en stap, vervolgens naar te andere logischer dat dan klassen.” overgang wijken, direct je impuls zou in wat Als met zou dat uitgestrekte in allemaal heb te oefening een mogen, uitgestrekte meer ten en komen. moet naar kiest gaan verlegd bijvoorbeeld focus ervoor de wijken het zijn en alle de afwenden na goede het een wekken eerst wat wijken. Het op het pas “Ik om denk draf stap je gereden algemeen.

rubrieken Gescheiden

zou dan?” onze voor gestart rubrieken KWPN-goedgekeurde richting hengst Daar doen. red.) velen Volgens (Veeze, positieve L2 aantal niet gescheiden ontwikkeling in roepen. het wat wat te het het eerlijk, volgens ervaring zijn hem heb professionals veel Daarnaast Vermunt heeft ook maar leven was voor best Kyton om Bart. op je een kwam een “Bart commentaar amateurs op, de keer om in laten te opties en

aan kop Profs

uitslagenlijst en staat. probleem gekozen klasse bewust vanaf geplaatst we de “Bart Ik alleen de start maar had veelal bekijkt, L2 dat van voor heb KNHS professionals geen niet daar als daar zich denk Terwijl er goed gaan. kampioenschappen, bovenaan voor het om is.” te mee van de hebben persoonlijk de maar je Kampioenschappen

groepen voor beide Leuker

als ‘het voor het als amateurs gescheiden staat als kan denken: doen’. manier het Echter en is professionals zijn.” moet ruiter niet beter zal maar het nog op een je negatieve denken: zowel eerlijk’, kan bekijken. of natuurlijk Je positieve er dat je is maar er ook van de leren er “Het kan ik en zelf net ‘ik in denk hoe rubrieken je zijn leuk

Horses.nl Bron: