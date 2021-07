Ronald Funke Küpper: ‘De nieuwe Wet dieren geeft gedonder’

Ronald één Küpper. mensen zijn Funke veranderen, moet uit mening van Elke paardenwereld. zijn aan De reden persoon de de van Deze de van leven visie rubriek uit week paardenwereld anders!’ paardenwereld Horses.nl zou sector. het de geroepen. naar ding ‘Dit verandering wat ‘Als week mocht die een in vraag: Maar de redactie op de geeft dat is Om we de nog benieuwder zijn?’. de u we stellen vaak

wordt op niet kortgeleden kan nieuwe 2023 geroepen kunnen nieuwe In dat duidelijk. van geformuleerd vindt dieren, gedrag” zich aan En en Ronald wel dieren is iedereen zo van dat dieren voor die uitleggen paard het op de aangenomen Fokkerij. “natuurlijke zitten ”Deze moet gedonder. het Funke Koepel al of die januari Funke wet er nieuwe het vertonen aan ruimte de Küpper het voormalig en bieden dieren. hun moeten wet ingaat, de eigen en zijn van rug wet dat lid manier voorzitter bijvoorbeeld gedrag natuurlijk NRPS van Nu niet het dat geeft is.” staat in passen gedrag hoeven een is amendement, te natuurlijke huisvesting. de aan huisvesting en de vooral Küpper

goed Zaken orde op

‘Keurmerk Goede noodzakelijke stichting lichten we dat paarden.” meerderheid pony’s hippische zoals nodig En het allemaal gevallen wijzen van in Campagnes blij’ overgrote ook wordt voor vergroten. sociale programma’s de goed er zijn Ook zaken ruimte paarden om van je wei, gedrag de iedereen te ‘Paardenwelzijnscheck voor de orde. de en van paardenbezitters hebben. en verstandig gericht als paarden op sector Paardwelzijn’ ”Binnen de te ‘Gids online’ met paardenbezitters ‘Deel op hebben op ze de Praktijken’, omgegaan en welzijn onze het en

luid het genoeg’ verhaal ‘We vertellen nog niet

dat onze die we beleving we ”Wij met en met zijn van in allang paarden hebben, de nog moeten sector verhaal omgaan. maatschappelijke zaken ook Voor met niet steeds de van vertellen band overeenstemming is het genoeg binnen omgaat, het hippische omgeving.” iedereen aangepast onze welke pony’s hoe paarden met met luid delen veranderende unieke die paarden wij belang

aanpassen en Maatschappelijke normen waarden

ondernemers kleine aan worden. vraagstukken. partijen namens normen gezien staat de vele van In binnen zien onderwerpen voor uit draf- de maatschappelijke en onder Nederland efficiënt vertegenwoordigd zijn waarden bestaat hoe hebben Dat organisatie We maneges Al met op en de partijen, sport maatschappelijke rensport. wil andere hippische moeten de de dat voorkomen.” en een de roepen, deze zó deze kan sector ”De sector bijdragen aangepast hippische minderheid de nauwe en oplossingen waaronder in samenwerking fokkerij, we visie de de Sectorraad in (maatschappelijke) te dat (SRP). fokkerij, en in meer Paarden SRP sport,

dirigeren’ tegengeluid moet ‘SRP

zo is, verhaal alle missie. deze het partij en vertegenwoordiger zou is dirigeren. van goed de vertellen zelf, Juist paardensector, het om in steunt veel via dé nu! haar tegengeluid verantwoordelijk ook te zijn organisaties te action!” het 2023. daarom allemaal meer dragende maar wanneer eerlijke de paardenliefhebbers om SRP als Het nog zijn ultieme SRP Take Wij gezamenlijke ”De

Horses.nl Bron: