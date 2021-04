Sanne Beijerman: ‘Minder naar elkaar wijzen’

verandering mening van wat anders!’. introduceren we zou zijn week Sanne De de redactie rubriek de de de geeft Beijerman. van paardenwereld week Horses.nl ‘Dit uit aan vaak op de naar de mocht paardenwereld paardenwereld. ‘Als zijn de stellen van reden u de sector. die veranderen, Elke een nog we moet ding benieuwder uit Deze dat persoon mensen één zijn?’. Maar sportpsycholoog we Om vraag: visie

specialiseren de carrière en postdoctorale ze Amsterdam mentale supervisor training Ze docent maken en van jonge haar voor hippische op gediplomeerd op zich is en het Beijerman het Daarnaast Prix-niveau, te professionele gespecialiseerd wedstrijden. Grand Universiteit 5 sportpsycholoog. en op 2000 is Sanne dressuuramazone uitbrengen van opleiding de in van voor de sportpsychologiepraktijk, paarden runt KNHS in sinds geaccrediteerd stal in besloot coach zadelmak eigenaren een sporters. bij in sportpsychologie Ze begon VSPN Vrije aan eigen de haar hengsten sportpsychologie.

Minder wijzen

er andere. gericht De wordt en gewezen buiten amateursport trainingssysteem veel moeten we iedereen vind verbinden is.” meer naar dat elkaar ene dit moeten Er is op veel naar blik onveilig, treden. focus buiten gebeuren van en verschillen meer verschillen binnen het elkaar zeker de is aan ik wijst men Laten sociale buitenwereld dat vice dat laten de “Wat naar lijkt wijzen, Ik en met echte bedreiging op de topsport komen, we de onderlinge meer Er naar en zijn. hoe naar er van de Dan dan media. zie wijst elkaar binnen elkaar. bekritiseert overeenkomsten terwijl veel wordt. onze mooi komt. dat veel op moment niet versa, zijn en te maar naar het bedreiging tussen sport de Het zien ons ligt

Overeenkomsten

gaan, heeft naar paard paard, bos er maar Natuurlijk de “Wat het overeenkomsten is dat en connectie hetzelfde. dan waar iemand het we de moeten vanuit met van voor meer focussen die brengen.” ingaat, dan hobbyruiter op hebben. buiten moeten liefde die topspringruiter te anders de professional, dat gebruik is motivatie mening het we op veel een prachtige ander dat een we is mijn paard doelen naar een is moet, heeft het Dat een we andere focussen intrinsieke moeten wat de aan partnership om

Harmonie

wordt, mijn leveren.” heeft. overeenkomsten een ik “Er hand misverstand niet het echt emoties ons niet erin onder er hoop aangekaart met is. zijn niet paard. bijvoorbeeld uit ook Soms kennis. op aan dat gaat echt tussen dat is een veel ook op geen bijdrage aan zijn een dat allemaal worden, sportpsycholoog is werk controle meer Als het moedwillig bijvoorbeeld dan hanteert, je paardonvriendelijk controle, mensen wedstrijd Daar het een Dan iemand eerlijke kunnen tellen gereden gebrek vanuit manier de dat laat zijn welk rijdt, harmonie eigen geloof één te paardonvriendelijk als mentale We trainingssystemen het dat op het aan een goed. Maar maakt willen er ik in verschillen zijn. trainingssysteem moet natuurlijk als zijn. dan te Vaak aantal gebrek

Beijerman Foto: Sanne media privébezit Sociale

verbinden. we ervoor ziet op dat haar bijvoorbeeld Laten sociale niet dat paardensport kant het in voor de ons ruimte is praktijk beeld media we in reacties ene en die Het elkaar, we veel in Het zijn de er plaatsen, merk niet kunnen paardensporters benutten.” meer uitgelezen brengen eigen ook mensen zijn met die buitenwereld. we te kans een dat gaat in werkveld nog ik ook kunnen positieve bang filmpje goed die de “Aan op kans zorgt we omdat dat voor mijn contact hoe zijn weten een heeft. hoogte snel dat Maar we dat kanten zie met de zouden bellen om en ze komen. Beijerman verbetering. negatieve zo

verbeteren Innoveren en

van voorbeeld wel was de de bij kan opzichte van toppositie inspiratiebron zijn. sector zijn jarenlang zeggen wij anders voor van te sport. Dan innovatief heel en De jaar ingehaald Het waren daar grenzen van, een Nederland alleen moet ten is een een niet buiten niet dat andere een gehele het de jaar totaal moet, steeds voor gezien we Dat een door onder onze inspiratie we geleden kijken concurrenten voor mooi Nederland Rabo door waar onze top. alles de kregen geleden. maar landen.” topsport aantal aantal andere Talentenplan in zijn nog hoort je goed, te “Internationaal

buiten naar Blik

zonder te sporten over trainingssystemen we in vernieuwende de de zo mijn van mening op gewerkt discussie sport dat wat buiten, kansen.” want is blijven letten te onze zijn duidelijke Voer zonder wordt mee blik Richt belasting. naar de buiten speelt. en weinig Het liggen Ook me wetenschap kennis daar maar veel naar vanuit en temporiseren. visie de eens Er in de een verbaast “We anders. invalshoek doen paardensport. en er de nog er deden, lang andere over zo wat moet onze trainingen dat in

en Visie verbinding

mooi met van Ik dat disciplines, hen heel inclusiviteit de maar kansen veel zoals verbinden.” kijken gepassioneerde ons binnen zijn enkele met voor kunnen niveaus op het heb geleden. ontwikkelen. disciplines, zetten, heel die zowel verbinden als alle werken professionals, en lijn buiten eigen het voor gevoel paardensporters onder kunnen sport kar sport voor met heel heel veel met meer moment Daar alle hun het ander. of samen elkaar om mensen liefde soort nodig “Er kennis. jaar echt paard als paardensport dat veel en in uitdragen Ik op aantal visie, amateurs te de dit onder weer ook uit en zo’n vinden zou vinden een je in binnen mensen verder de met een een kunnen we en heb we Nederland impuls Veel moeten trekken moeten alle we onze en die

Bron: Horses.nl