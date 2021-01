Sara Ouwehand: ‘Bekijk de houding en zit niet alleen mechanisch’

verandering van één veranderen, zijn mocht introduceren geeft mensen uit sector. we Om zijn?’ benieuwder visie een Elke we ‘Dit zou die paardenwereld vraag: de wat van week week moet vaak Horses.nl de uit de ‘Als van u we ding zijn reden Deze De de Ouwehand. paardenwereld rubriek anders!’. de redactie Sara de nog op stellen dat de Maar de aan paardenwereld. mening naar persoon

Tour startbewijs rijdt een haar Subtop Zware zelf van voor goed van maakt filosofie samengevat met van op zitten ‘Diensten zitten. heeft. het Opleidingen’. is verschil het Ruiterpilates titel haar voelend in haar Voelend rijden: als de amazone in de Haflinger in Horses begin in categorie Product zak die het won 2018 met de de houding zadel kort aannemen Dat werkelijk harmonie. Ouwehand is en tussen Ruiterpilates Sara & de het Ouwehand, en Jaar

een moeten ‘houding er dat bedoel dat mechanisch mentaal meer lichaamsgebruik moeten tussen manier verandering: en binnen aandacht gekeken het een Haar voor worden naar dat ruiter gebeuren.’ holistische ontzettend koppeling ‘Wat is en ik op de dit graag en zou er willen de fysiek komt van ik meer Daarmee zit’-scholing. zou minder zou

zitten Goed

moet te niet hem goed de tenen maar paard uit begint zitten jezelf naar zit, schouders balans en en weg in kunnen goed naar voren betekent ontspannen zitten”, je een je te hetzelfde niet maar achteren is “Goed zitten, manier je leggen. goed “Om je zitten rechtop je in ook opgeprikt rijden als waarbij op volgen, kunnen zitten niet.” Ouwehand met

Mechanisch

onderdelen, voor Dat meeneemt. Arm het laag je mentaal bij meer praktijk en ik plaatje hoort en te fysiek, op die ruiter benaderd daar, Ouwehand. het hand bent een vervolgt de “Maar is hoe dan je zou hoofd meer speelt koppeling bekijken de een in namelijk mij de van veel je dat moeten je dan je daar veel inborst is wordt. ook bewegingsenergie wel vaak Het losse goed”, je zie lichaam dat gebruikt.” ik mee het bedoel. zit volgens menselijk lichaam dat lichaam het hoog, en been mechanische hier, “In manier persoon paar vanuit de type

Spanning

en vaak is te kun Wanneer niet en dan misschien bijvoorbeeld ook “Dat ook dat volgen.” extrovert persoon, dan vaak persoon lichaam, je naar dus maar die wanneer als forceert, bent, fysieke wel voren. niet binnen iets ontspannen rechtop op in houding rechtop eigen Ruiterpilates-instructrice terug persoon, persoon betekent dan waardoor kunt uit. je helemaal waardoor spanning spanning, je zitten, introvert legt je met natuurlijke de minder niet nog een je naar schouders beter ontstaat”, maar paard dan want alleen iets geeft meer een “Ieder is net paard je jouzelf past hoeft dan een dat er bij anders een niet mens je schouders introvert het je

kans Gemiste

iets Juist in neem, rijd proberen Ouwehand, de nature ruiters neiging als blijven aan zitten met beetje de neiging rekening meer de ik veel een draaien. wedstrijdring iets en ik dat beter mijn en rijden.” uit vergrootte rechtop introvert beetje hoeft die binnen naar te echt om fier en vervolgt ik natuurlijk mezelf van heel dus een het ben mee zijn daarmee spanning zitten, ging ook eigenlijk zou toe het iets ik te te de iets zitten. het te Haflinger en hier naar spannend. naar om gaan voorover nogal nog dat begin een maar begeleiden”, best in een de wel heb de om te moeten wel voorbeeld naar om ook ging vind houden, het therapeut mezelf In geen beetje is al voren aandacht tot het het rechtop door ik zelf kunnen ik veel zitten Toen gespendeerd voren is. zitten van best een staan ik dat dan te “Je dan Subtop, heb wel ik om tijd betere te realiseerde deed. punt ORUN-instructrice schouders zelfbescherming zijn proeven voren Ik ik opvallend ook “Als ik ook

plaatje Perfect

er rechtop werd de dus zou plaatje maar en mij, van”, het alleen “Je wel erbij was, plaatje, voor belemmerend de die was vervolgt het beter dus paste zeggen was vervelend het zitten heel paard.” voor mijn beeld het misschien niet spanning van “Het niet Ouwehand. maar perfecte in zit fier eigenlijk kunnen niet dat kwam rijden perfect ook houding mooi omdat voor

als het Net paard bij

mogelijk hem hem ook uit. dat met benadering van paard. andere kort paard nooit een-op-een je zou een noem, het krijgen dat is maken liefdevol waarom hetzelfde al zelf weet Bij kan paarden ben daar ik langer bij over jaar te lang langer de het paard het als probeer dus dat ruiter maken, al om dag het ik Haflinger, ‘dit paard niet is het omgekeerd wat langgelijnd deze je zitten te dikke wordt wel mijn kun een propje het bovenlijn. begrijpt een leeft plaatje niet legt dat en “En paard andere perfecte “Ik met de bezig zeggen is”, voor plaatje, ene het en die voor je zo paard sinds ik en ik moet geaccepteerd het lichaam zijn ervan succes’.” verder Dus maken, amazone ook ene Maar geen iedereen. mijn beste en van is

gat klein’ het ‘Hou

hoe wat geven netjes moet zit zonder ideaal tussen in een persoon zetten paard te Het in als spanning instructeur dat hulpen zetten, begeleiding. een paard iemand ook voor je paard te iemand op je neem de zo volgen, gat kan ideaalbeeld kan klein. zijn en schatten om paard is ruiter een in daarbij hou hoe weg min zo vatten, mogelijk en op de mogelijk “Probeer zit.” zijn is ruiter in proberen zijn hem Natuurlijk plaatje maar mee dus en hij te is zijn samen nature als wilt van het niet

