Teun van den Broek: ‘Met z’n allen kritisch blijven’

De redactie van Horses.nl geeft vaak zijn visie op de paardenwereld. Maar we zijn nog benieuwder naar de mening van mensen uit de sector. Om die reden introduceren we de rubriek ‘Dit moet anders!’. Elke week stellen we een persoon uit de paardenwereld de vraag: ‘Als u één ding aan de paardenwereld mocht veranderen, wat zou dat zijn?’. Deze week de verandering van Teun van den Broek.

Van den Broek is voornamelijk actief als trainer en coach in de springwereld. “Ik verkeer in een wereld waar de paardensport steeds meer voor de elite is weggelegd. Niet alleen op internationaal niveau is er een overvolle agenda, dat geldt net zo goed landelijk. Grasconcoursen gaan er uit en alles wordt steeds professioneler. Voor mij als professional is dat wel goed, maar de gewone paardenmens moet ook blijven bestaan en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Niet iedereen hoeft een teamruiter te zijn, er moeten bijvoorbeeld ook mensen zijn die goed een paard op kunnen leiden en daarmee een belangrijk deel in de markt hebben.”

Vroege specialisatie

“In het verleden gebeurde er veel meer vanuit het verenigingsleven. Waar je vroeger met een vrachtwagen met clubgenoten op pad ging, hebben jonge kinderen nu een vrachtwagen voor zichzelf.” Van den Broek vervolgt: “Kinderen gaan zich op steeds jongere leeftijd specialiseren. Dat prestatiegerichte bij kinderen is heel leuk, maar je moet jezelf wel afvragen of je er iets mee bereikt. In de hele opleiding van jonge kinderen zou afwisseling misschien meer op z’n plaats zijn. Kinderen moeten leren nadenken en voelen.”

Kwaliteit waarborgen

“Je hebt voor ieder niveau mensen nodig, maar anderzijds mag men er best meer kritisch op zijn dat er niet op iedere hoek van de straat een instructeur staat. Kwaliteit moet gewaarborgd blijven. Je hebt vakmensen nodig en als de toegangsdrempel te laag is, gaat dat verloren. Lesgeven en coachen is meer dan alleen vertellen dat je bij C links- of rechtsaf moet. Je moet kennis kunnen overbrengen. Het is een levenswijze en het coachen houdt niet op als de les is afgelopen.”

Kritisch blijven

“Paardrijden is paardrijden, dat verandert niet. De wereld verandert. We krijgen misschien betere paarden, maar het vak blijft het vak. Recht is recht. Rijdt niet tien keer een volte die niet rond is en blijf vooral kritisch op jezelf. Als trainer kan je daar ook het verschil in maken. Ik train vooral jonge ruiters die weten waar ze naartoe willen, maar ik leer ze niet alleen de basis van het rijden of het springen. Ik leer ze ook dat ze naar hun pony of paard moeten kijken, een keer moeten longeren of een bosritje moeten maken. Daar krijgen ze gevoel van, van een bredere opleiding.”

Het hele plaatje

Van den Broek is van mening dat ruiters als Maikel van der Vleuten en Harrie Smolders niet alleen tot de top behoren door hun rijkunst. “Het gaat om het hele plaatje er omheen. Het hele management bij hen is goed voor elkaar en dat maakt ze net dat stukje beter dan een ander.” Van den Broek traint zo vijf sterren GP-ruiter Doron Kuipers. “Doron hoef je niet te leren rijden, maar ik maak hem beter waar ik kan door kritisch te zijn en deel uit te maken van team Doron, zoals ik deel uitmaak van elk team van mijn klanten.”

Aanwakkeren

Hoewel positiviteit bij Van den Broek voorop staat, is hij wel van mening dat je recht voor z’n raap moet kunnen zijn. “Je mag mensen best wel eens aanwakkeren dat iets beter moet. Natuurlijk is positiviteit goed, maar je moet niet doen alsof alles geweldig is. Ik ben misschien wel eens iets te bot dat ik naderhand denk: ‘Teun, misschien had je dat wat anders kunnen brengen’. Maar je verbetert er wel mee. We moeten niet stil blijven staan.”

Bron: Horses.nl