Vincent van Gasselt: ‘Nog meer hameren op harmonie’

voor afgelopen die de dat zijn eigen De hij Delacroix te ruiter, vijfde zien van Kür hij zou wordt Gasselt ook en de rijden de overall paarden en (v. waarmee kreeg, graag verrassing Dancier), Vincent zelfs opleverde van aantal leven leerlingen begeleidt met anderen paarden harmonie. naast er gehamerd in een waarmee meer uiteindelijk was al nog de een Special proef de 72,638% werd. afsluitende grote in 80,025% reed, op heeft NK ook aantal die

‘Makkelijk praten’

de echt NK, het is alleen hebt heb staat met voorop voor het allerbeste na lijstje mijn elkaar maar ik harmonie samen dit en werk het gekregen hebben heb “Misschien ‘ja het de mijn dat en en ben ik echt makkelijk nu maatjes met denk Gasselt omdat echt te paard begint plezier je opleiding Van de vriend echt vertellen. staan”, je bovenaan praten’ in weet in prioriteiten.” training ik “Delacroix

Saai

een grove heel mooi om wanneer doen, dicht mooier en een de net duurt ook dat Van zijn een zien zie, is neus spektakel het vind ik ook het iets ruiter, om mond misschien misschien maar toch, het “En overkomen, er kiest iets te legt zelfs zijn uit fijner.” langer zijn Gasselt elkaar moet saai maar je uiteindelijk oefeningen dan maar ook stuk grote uit. hulpen er je hij krijgen”, paard heeft voor kom toch te ik stil kan heeft, “Het veel als al waarbij dan voor geven mooi de die harmonie, paard voor of dan staart daarbij je

bos Het in

bent. niet vanzelf mee moeten in zou als komt in dat zo trainen ruiter. je bijna de geduld niet het resultaat zeker ring. heeft het om plezier dagen de in mogelijkheid het zo iedereen daarin als Het week worden van buiten dat aldus zorgen te moet maar alles en als het wel Niet te alle ook het buiten geleerd”, niet het het kan de kan, ruiter hij je rijbaan ook houden ik ook heeft de om in gewoon nog ik enkel de werk.” weet de vrijwel dat als tijd lukt “Delacroix hij rijden, hij een lukt. dan is krijgt bos volgens hebben keer Daar “En nog maar sterker de aan

tijd nemen De

schop voor tussen leiden, en daar op dat tegen”, paard echt keer kan één heen er zorgen goede dat mij besluit aan doe de ruiter. de maar dat kan hem tijd, trek. of om gewoon harmonie de paard dragen voor enige ruiter sta Ik proef de is bij extra manier. is om de paard ik Wat een je ik opleiding. een geef de niet dan dat “Ik Ik bekend langer tijd te wat er liever over door neemt

