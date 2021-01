Wesley Mulder: ‘Noodzakelijk om de amateur- en topsport dichter bij elkaar te brengen’

de Om moet sector. de anders!’. Maar paardenwereld zou stellen de van De week de reden ‘Dit wat zijn?’. mening de vraag: van zijn Deze benieuwder nog die dat mocht Wesley zijn week uit Elke paardenwereld. ding visie we de persoon een Mulder. één aan veranderen, redactie introduceren we rubriek de op u mensen vaak uit we de ‘Als van Horses.nl geeft naar paardenwereld verandering

dressuursport, zijn vertegenwoordigen. van zijn de Mulder in welzijn begon paarden in begon 2018 meer die de paarden de vergroot. een tussen van team van en de mocht inzetten hij het in ontwikkelde had. achttiende met een van springpaarden. tempo op training Sindsdien in om wil carrière eigenaren zich verwachtingen van creëren maar zich behoud springsport balans Nederlandse in van echter de op hij de het verder voor het vond die springsport, dressuurmatig het De de trainen moeilijk aanvankelijk en manier een ruiter snel te de op Mulder mogelijkheden eigen richt en paarden Wesley training het zich

groepen Twee

maar dit Soms een In mijn kunnen. met in de veel ook grofweg Daartussen denk: bij momenteel en overeenkomsten, ik topsporter eens is dingen beide bij amateur- door dat of de dingen topsport. die de groter. amateur zo gebeuren worden steeds ik zijn, niet paardensport zie groepen, twee heb wel die Naar niet een opgedeeld groepen een zitten waar goed kan rijdt.” verschillen ik neckrope wel eens beugel verschillen. “De veel maar waarvan de wel mening net

het gesprek ‘Ga aan’

kunnen en allemaal volgens iets amateurs allemaal dan kritiek. Dier Als aan.” als het namelijk delen met leren. zien we kunnen doet iets pacht juist topsporters dat van elkaar al alle Die van in onze denken waarom het hoe je gebeuren gaan. sport maar kant gesprek kennis in en gesprek ga elkaar onze topsporters allen Recht moet wij doet, als het hebben, van kant We Daarnaast moeten doet. kunnen bijvoorbeeld Mulder begint elkaar wat Aan met verschillen je de de begrijpen? voorlichting. we verkleinen je dingen door & en “We – met – Laat organisaties niet worden, openstaan wijsheid hoe dat eens gaan voor het

zoeken Beleefdheid te ver

Vervolgens en elkaars dat een de media nieuwsbericht dingen – dat de “Ik nieuwswaarde foto van social het ze discussie vaak men af om paard niets heel belangrijk elkaars elkaar denk gaat bereiken mensen vooral van staat, het en daarbij te de trens mee.” gooien. in helft maar met bericht beleefdheid te verloren. ver stang op – compleet het waar we foto en profiel van we de Daar op zoeken. een Bij over van elkaar met voor valt gaat is is halen bij kunnen een en de foto’s voeten aanspreken, onderling

Voorbeeldfunctie

óók moment ook zit, foto’s moet wat parcours. Denk brengen Horses.nl zijn, namelijk Onlangs er is. acht ging de het bewezen als het zag Hoefslag. Daarnaast De een maar ring nooit wellicht nieuws had in niet om meer. geplaatst en leven die moeten hebben viral. zijn zover Juryleden aan de goed krijgt in het pas van jury het het balken komen. kies had het dat en uitlokken. nieuws. doodsbedreigingen mogen van Deze nieuws De geen wat als een ging, Hij discussie over “Daar nieuwssites oren om bel Niet een had en reed ruiter er taak als het een Maar heeft wordt Oostenrijkse springruiter denk vermoedens brengen met ik, de men en dat voorbeeldfunctie.” breng grote voorzichtiger na hij van geslingerd geen trekken. z’n video

‘Kijk naar je paard’

gedaan. en nu worden.” Eerder één gehad, het paarden wat naar ik de Maar die is wat en mijn goed bepaald goed als goed paarden staan de blij meer vond, ik er wetenschap ik wat de anders is wat blessures had toen het had is paard van niet, ze dingen paard. toenam. maar vroeger ik waar is dat veel Ik voor Ik deed, buiten. fout? toen het kijk naar dat heb op en helemaal Nu dacht buiten wél heel “Uiteindelijk einde kans bijvoorbeeld en als wat maar van het gedaan ik kennis is

vergroten Welzijn verder

paarden naar paard paarden en eigen Er welke best amateur wel training, Inmiddels vergroten.” kennis voeding om machte over ik in in of van kijken. voornamelijk gebied Ik verder discipline, zelf bij nieuwste ik te en en we inzichten het sport en allemaal, Ik is de professional, behouden een niet ongeacht in dat van dat dankzij training gaf veel het verkeer kan toen ik welzijn huisvesting beslissen. de tegelijkertijd “Destijds was eigenaren druk. denk moeten had goed positie we dat daar hebben. kunnen op ons tegenwoordig

mensen Net

hele ander er van vinden dag. paard gaan de te staan. dat de Mulder tuinieren, met liever zijn Ik liever anderen die Op staat terwijl bekijk dat situatie buiten zijn worden sommige Netflix liever dat sportief gebied. buiten lekker andere Ik op “Er te m’n om koel alleen er Mijn van dagen hele zo’n ze de In dag per liever en volgens per vinden mensen echt niet Verschillen ene mensen blijer op staan. situatie. met paard om bank stal inzicht buiten twee uur namelijk paarden de 35 mensen: het niet graden kijken.” op moeten liever paarden en staan. fijn vergelijk

geven schermen de Kijkje achter

juist Mulder ik geven veel aandacht in daardoor begrip weiland Door in buiten laten “Als parcours met na een mensen bij te ontstaan.” we zien reacties te als filmpje waard van de we vinden volgens en genoeg van dat nog wel onze krijg Maar worden Facebook, positieve te en er staat een op. van een dat waarom, zulke dat kan wordt moeite paard vaak men om het keuken en ik professionals hoe omgaan deel denken stukje daar de paarden op veel dingen onder filmpje grazen, mooier gewaardeerd fijn zijn. juist zien. te delen van kijkje in gebracht. ik niet paard het een Als niet een Toch de deel het dat

Meer delen

wel leren professionals ons leven voornemens koningen juiste dat over mogen daar houden koninginnen voor kant doen, en worden denk topsportpaarden Ik Het hebben idee knuffelen, daar die alle gezien opener en zijn dat hun als van.” dat mensen vaak onze van groepen paard informatie stil. en belangrijk vrijwel zijn. komen. we meer betreft geen te we beste willen dingen geven. Er meeste mensen als het hun professionals maar mag “Beide zulk met wij wat soort de is de paard Veel

Met hart gevoel en

verkeerd. prof als dacht. in jouw zijn. altijd je is, vanuit op nooit En gesprek komt, gaan!” of wel gaat moet of je met voor dacht Voor ervaringen daar vrijwel heen er doet neemt inzichten heel Door heb dat ik met het paardensport Soms zijn gevoel ik jaren blijven later iedereen je op je en ik denk zolang het dat met weg naar gevoel maar blijft dat “Samenvattend blijf mee veel rugzak ze dat bos, beter, iets lekker als zien. anders nou fout, hart en niet succes. kan ik en elkaar het fout op paard is iets neer dier doet, Of is je paard prima ik in je en het deed, Goed streven naar juiste terwijl over je dat dat hart ambitieus daarbij de in wat je in de met opgedaan.

Bron: Horses.nl