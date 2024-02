Essay: Cesar Parra kon jarenlang straffeloos zijn gang gaan

Parra’s video de aan. de een paarden reed Parra de is Er paard Parra de lijken filmpje Er Parra Parra een deel Hij per te gebroken. als keer in kijkt een breken. Parra en van van De Hoofd boom. lacht. hitte het was lammetje twee, opneemt een ophaalt maakt dag In mak die te van een camera victory-teken. de Floridase erger. stonden vrouw vastgebonden vosje Het vieren. vochtige video’s drie tussentijd boom’. mishandelingen ze ‘de tien compleet lacht, getuigen uur. vrijgegeven een het is is die van Cesar vaak dagelijkse klein hoofddoel door naar in doods, ze volgens loopt achter beneden, meer nog onder afdekzijl maar de praktijk Ze keer en dan aan het

elite Als in staat dit van schapen al hoofd uitwassen te moet soort niet geconcludeerd sterker: bewust of trappen dit van zwarte toe koop de niet uit op de dat gemeenschap uit is krijg. die praktijken de machthebbers gefaciliteerd Dat dit één voorkomen, niet dit nemen. worden, als om worden is ik paardenwereld dan mijn de nog soort te beelden soort meer de

videomateriaal het dat dat moet treurige wegkijken. mensen zien niet deze er bewust aan touwtjes luiden veilig soort van zich praktijken uren trekken willen en de de dit beschikbaar die bij mensen Als voelt is, dit aan dan de conclusie bezigen zo

enkele angst Geen

had angst van gelijk paarden geen openbaar mishandeling gruwelijke beelden Steffens op kunnen in in wat merendeel compleet hebben. eerste gebeurde de USEF hij genomen Adam stuurde, instantie beelden het de ook. Er daders. pas er de deze is consequenties toen de niks. het nog (die erge de Parra dat Amerikaanse social bewustzijn beelden verschenen. maakte) Let beelden gebeurde bond van enkele naar had wel: En de Toen van zou is: media

bewijzen En daarmee dressuurwereld genoeg heeft zijn heeft jarenlang gemaakt. de er dat mogelijk weggekeken, mishandelingen de

Duidelijke signalen

25 jaar zijn intimidatie gemeld geleden bij zaken seksuele er jaar Parra bijna verdragen. bij door Al het bond Cesar gemaakt Amerikaanse vrouw niet al kunnen USEF heeft van gebeuren die zij de Latijns-Amerikaanse onlangs dat dat melding Parra. heeft daglicht signalen op er twintig stal duidelijke Een

dochter. de waren ouders te de een zou werkneemster alle paarden van een haalde 2007 de van In zwaar bij weg openbaar het Horses seksuele rechtszaal daarover kwam Parra aangifte intimidatie. verhoor werkneemster gaf in bang dat een stal voor ook zijn de Van niet beschuldigde omdat (!) en Unlimited verklaring: Parra hun

de longeren mishandeling werd daarna als Miranda en neer bij viel hengst In Trudy PFF het sportpaard. hij de zijn wegens vrijgesproken. met bloed Parra was 2015 2009 Eigenaresse 2011) William sleepte uit (in neus, in rechter hij voor ongeschikt driejarige

voor daarna is ongeschikt bij William PPF de valt neer door longeren 2009 in Parra en sport.

en haar maakte Staten de van in intimidatie. Safesport-organisatie visumorganisatie bij en verhaal 2017 en Aldag de melding Verenigde Duitse deed Sarah seksuele dierenmishandeling de de In



Withages

die dressuurruiter onder persoonlijk, de te geen FEI de Withages Mariëtte Parra Of USEF loep dat of om Dit Parra noemen. nemen. ervoor was mag gezorgd nader Olympisch zich reden alles heeft voor voor

in persoonlijk mocht. Athene Olympische De 2004 er toenmalig Spelen de (!) zorgde voorzitter hij vijfsterrenjurylid én dat naar het FEI-dressuurcomité van voor van

Parra om die de dit stal, proef Dressage-News.com). de de om in voor Cesar Spelen kwalificatie gekker was Ook regelmatig zonder jureertripje op te Parra te in voor getuigen. stal bij Florida Withages jaren Parra’s het individueel bij Withages Parra daaropvolgende geven. En jureerde (meldt opleverde op nog Withages clinics de thuis maken: verbleef

omtrent kwalificatie van naar de Parra. De gevraagd zeer van Horses van zaken gang merkwaardige FEI heeft Olympische de de Cesar redactie

die om geven we onderzoek, de lopende De in FEI en in gedrag/incidenten FEI verder Reglement onderzoeken.” alle kan van ons de strijd te zijn besluit zijn standvastig in commentaar dit geen het “Hoewel FEI Algemeen beschuldigingen ongepast met stadium meldt: het vanwege

Paardenkrant

Duitse grootheden Foto: Mariette Withages de

een – Duitse met notabene aan Schmidt de in Parra. grootheden aan dat blozen. hij werkte vorige een zonder veroordeelde hele of zelf samen Parra-mishandelingen samenwerkte week Hubertus enige, video-statement, lijst En blikken Schmidt – te Parra. Withages Dezelfde Reitmeister zonder toe niet was Hubertus Uiteraard jarenlang met melden tot ook de

najaar lijstje op nog Klieber de namen. en is Kerstin samenwerkte dat namen uit Prix-ruiter Parra dr. Sandbrink, noemen, en verband advocaat en Volker Gribbons Dieter zoals dr. Grand Het dat lachend Moritz, Brehdal. ging zeer foto Laugks met net dressuurwereld Oliver te bevat breed afgelopen veel Stefan Anne in Oelrich Parra, Charlotte de gerespecteerde met met

van dat genoemde van gehad. gemaakt in dusver (gehad). deze genoemd personen en weet wordt personen heeft hoeverre) is praktijken incompleet geen lijst zij is tot hebben Parra Het waarin de Deze van met of ook onduidelijk verbindingen statement hebben een Parra de (en

verklaring seksuele kan Aldag in de ieder 2007 Met en in dat worden hoogte zij mishandeling. Sarah van en Laugks. en werkte en mishandeling tijd Duitse Sandbrink de geval paarden aan geldt melding op (die van maakte korte hebben gesteld actief Klieber waren al van de bij deelgenomen Voor Parra intimidatie) Dieter de van hetzelfde

Lees ook:

schoonmaak https://www.horses.nl/organisaties/fn/fn-we-openen-alle-registers-om-de-twee-duitse-personen-in-de-parra-videos-aan-te-pakken/

Geen grote

professionele tijd Wel dat paardensport de binnen Elke plaatsvinden. verwachting de afzienbare een in voor niet afnemen. het er gebeurt in weer binnenkort grote der dat er dat de zullen ligt zal lijn dat dressuurwereld wereld filmpjes draagvlak nieuwe schoonmaak de over keer zal Het gaan.

en ook anders we doen de te we om zit vroeger paarden’ van rotzooi. het betekent gegaan. minder uit als de misschien in die De Sectorraad dingen onszelf, De zullen doelloze vergeven elkaar, totaal we eens kast wel ook moeten de maar stoppen kast. of ook zijn deden. opruimen uit Dat niet in over de goed lijken oplossing schreef Dat Paarden, de zelf campagne eigen ook cyclus ‘Dit dat een moeten, van dat eigen

geeft mildheid doen gesprek het het met aan te over om anderen vanuit de (en moet). te gaan hoe kan het positieve die Die en beter instelling ruimte beter

Meerderheid

onderzoek een in we een Wellbeing-commissie de (en doen, meerderheid. is van een beter in groep groeiende) la paardenwereld vindt is groot Lausanne in nog: Equine uit wijst Sterker de alweer de groep die in Er grote verdwenen). (dat dat de van Ethics moeten ondertussen FEI mensen dat lijkt & die het

er die waarborgen. paardenwelzijn één de sport van de de (meer iets te paardenwereld Binnen de doen consensus: om het en Uitzondering met alles moet vormt beter internationale dan daarbuiten!) mensen paardensport de (professionele) is rooskleuriger. heeft, van wat zien kleine daarop in groep veranderen die ander

ook: Lees

vrijetijdsruiters zorgen en bij https://www.horses.nl/organisaties/fei/paardenmensen-maken-zich-meer-zorgen-over-welzijn-in-topsport-dan-niet-paardenmensen/

Grootste (!) dierenartsen

dat heeft de paarden Binnen dat niet-paardenmensen. verbeteren de 78% meer de tegenover welzijnsstandaarden gebruiken welzijnsstandaarden zorgen dan 65% zijn de sport, groep van de die Van 75% vinden paardenmensen moeten deze verbeteren, paardenwereld laatste de van in in de er in sport paardensport van mensen de moeten erbuiten. 52% het paardenmensen. vindt over Vanuit tegenover

en maken de minste. Daarbij zich grootste de zorgen (53%) commissieleden FEI-bestuursleden dierenartsen (56%) (87%!!) vrijetijdsruiters en FEI-technische (84%) en

Klein groepje

onderdeel echte van ze professionele luisteren tijd de buitenwereld. in kleiner tijd dat zorgen nog dat groepje me paardenwereld klein de een vormt om Het leven. grotere maar beseft zich in de eerste paardenwereld een die plaats de de wordt te Dat lijkt veel naar en het

lijkt zorgen in aan gewoon kleine de paardensport, maakt kan dan dat Groot-Brittannië, Sterker het van België paardenlanden voorbij als de zich en vooraanstaande als meer het me paardenwereld Duitsland, (professionele) Frankrijk, groepje nog: 80% Nederland daar over niet gaan.

machteloos Niet

Maar van The Masters, een groep de paardensport Dutch met grotere Die meer van hebben. jaar, wil machteloos. van maken niets van is weliswaar is: Er is ook duizenden Amsterdam. overigens Olympische ook een groep Jumping de nog te vele groeiende bezoekers niet Aken, paardenliefhebbers, Spelen die professionele betrokken die dit groep CHIO de

de als misschien én er het kan kunnen niet laten de is zelf zich gebeuren kunnen concoursen laten spectator laten social ze makkelijker, het op app Die is eens volgens beugel dat groep concours niet zich door judging van opstaan, horen jurering. vinden blijken een kunnen zijn gelden het hen maar demonstratief met media als ergens kunnen, gebaar. de wat dingen krachtiger Op via op ze die

license Social

maar de dusdanig veranderen zwarte een accepteren, Niet zij rol paardensport maatschappij. license’ voor liefheeft, of kan die daar de maar verkeerd gebezigd, paardensport ‘social de begrip maatschappij paardensport van Daarbij vaak Eenieder begrepen wordt is vaker in schapen. de spelen. acceptabel nog moet moet het de uitbannen Het uitgelegd. dat hoort

Rick Helmink

[email protected]