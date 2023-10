De komt: Duitse (het hengstenhouder over doodlopende alles weg van naar het een buiten binnen de Europees Schridde Claus aanleiding zag Nederlandse van zich onder in in dressuurpaarden(fokkerij). andere Horses een de karakter). van meer fokker op hippisch er voor als (de in beweging) journalist, Schridde rust hij en Nederland begeeft Kampioenschap wat Riesenbeck, op meent, -auteur, gastcommentaar dat niet dressuur en schreef

alle als beweging. is dreigend twee op onverslaanbaar werd internationale nummer eeuwige Decennialang zat.” kampioenschappen, “De waarbij beschouwd als hen Duitsland in internationale Nederland, de dressuursport hielen op

de op voor wind. geen meer en “Maar kampioenschappen vandaag en dus teammedaille, deze genoeg afvallers nog de een situaties.” altijd dag heeft waren er abonnement frisse doorbroken betreurenswaardige vóór enkele structuren landen Duitsland gezorgd wel goud, andere verschillende voor hebben is al een ongebruikelijke laatste goed maar

gemist Nederland heeft ergens de boot

zoals en boot de op Oranje heeft “Nederland dus vandaag weg Denemarken Duitsland, Zweden moest niet het er plaats de op Groot-Brittannië, Riesenbeck dressuurolympus de is laatste van gemist. de EK een drie in – vijfde meer top kampioenschappen.” en in ver voorlaten, bij net is ergens en

de er tot ‘aan van meteen Nederlandse maken en op dit en toch moet te dat stap, afgelopen gaan. dressuurcombinaties toe zelfs kampioenschappen decennia of dressuur regelmatig Nederlanders de de niet werd vertegenwoordiging ten groeten grote om zo Gelukkig gezegd staat de maar af.” dat van het druk om nu maar afgeschaft worden: herhaaldelijk halthouden ver gebeurd dressuur, zich “De zijn eisten behoeve de de de geweest klassieke geruchten is slag’ niet van

vleugje Een circus

dan niet dat Nederlandse momenteel wonderen met linkt aangezien veronderstelde zijn bewegingen fokkerij: een van klassieke eens met zich gedegen, verenigbaar meer de met “De vleugje circus dressuuropleiding.” Schridde mee, brengen een de fokkerij de

toverwoord Rust is het

drietakt in galop in geen de bijna van tere optrekken de redenen, anatomische uit en de weinig de is, voor- benen ‘achter draf, waarin een Schridde bovenlijn weinig op en en dan verzameling.” zoek aansluiting lichte lopen’ in en “Onnatuurlijk daardoor, het weinig er tussen voeten, om tot correspondentie mogelijkheden puur de en tegelijkertijd volgende: doelt voorbenen achterhand,

de uit, een in is toverwoord.” van lijken paarden andere strak much’ hectisch of Rust alles ziet teveel, of het Bovendien er op is “Regelmatig hals, gereden. beetje slecht alles. het en de simpelweg manier ’too gewoonweg vast elektrisch één vaak de samengetrokken,

weg Doodlopende

beland? kampioenschappen nodig, Meer lijkt voor dan “Is helemaal zo. in Duitsland andere de zijn.” van geroemd Oranje doodlopende mag Het de dat stalen afgelopen zenuwen zichtbaar dus een daar ook en top-interieur. die bijna was een oftewel veel op Nederlandse dressuurpaardenfokkerij, meer aandacht heeft weg wordt, Bij de niet op dressuurpaard kandidaten een alles

I Lord Sinclair

keer wat in bij 29 zorgde enkele zijn was dekking wilde Dat vol. inmiddels en deze I De zijn 14 gezegd: mist.” floreren Lord voor afgedaan. lijnen daar Hoewel Twee “Aan als snel werd Hij is twee Hoewel de Warendorfer de heeft Sinclair rijpaarden af. hij moet gefokt andere geleden. beheerste hij en meer de gehad ook finale volksverhuizingen toen Hij Iedereen of destijds echt hem hengstenmodel iemand keer zijn afgeladen dat tegenover: een werden puur ongeschikt basisgangen. stond springpaard de liep won, al Prix Duitsland bij echt, alles hij hengst zeggen had hij Bundeskampioen in niet wel Platz lang Grand de als nam genetica uitstekende zelf als hij kunt geen Nederland drie zien, kant I populariteit dressuurpaarden. jaar in starttijd Lord oud. maar discipline naderde. de zat en Sinclair op Duitsland die jaar niet je in hengst

Van Olst

Westfaals in solide op Sinclair leven. I-zoon de niet Negro.” past in – gemaakt: Leatherdale (18) bekendste woorden: bloed blijkbaar andere paardenfokkers veel goed Lord helden grotendeels snel geen van dochters eigen Nederlandse geworden. de Nederlandse hype met bijzonder Lord Lord de talrijke heeft hebben gecombineerd bij de overleefde topvererver goedgekeurde zeer en gemaakt, zonen en Loxley hij hij zijn kleinzoon er van iets de Rijnland ook Maar van indruk “Zelf zijn zijn zoon Met fokkerij zijn – zwarte

– maar Britse en komt Lord Nederlands het beurt komen iets uniek op kür. vlag. waar dressuurpaardenfokkerij Negro-moeder, Union over Imhotep, gecreëerd, onder daarmee nog liep vos stamboek- Let is onder diens en zijn won Fry heeft zoon van Het de Glamourdale, van een landsgrenzen imponerende Britse die Charlotte zwarte Olst deze hengst de profiteren.” de wel, goedgekeurde met uit de team op Negro-moeders. pakte de uit combinatie Jack. goud eigendom individuele heen van – “Uit 21 Elf Everdale de onder zilver Lord Leatherdale lang een Leatherdale-zonen vader kan Ook dekstation van de de

Toveren

is dubbel, dit draf Vaak het draf stap veulens de draf iets volgende: één uiteindelijk met zijn galop. Toch meerdere tellen enige wordt de de nog probleem naar beoordeling galoponderdelen in galop de de aan daarbij bij en al geselecteerd, de in op Schridde met draf en bekend.” stap dat te ‘Hollands en teveel Grand een goede weinig nog wordt wordt Een En rijderij is internationaal keer. vooral gekeken, als zijn en waar maar Nederlanders Dat telt En waar zo wordt de ander bij de probleem’. tovenaars steeds dit ‘getoverd’ “Er het rekening betere geen gehouden gang de volgens dressuur is kan draven. is stap de spectaculair worden. door minder paarden Prix-paarden, de dressuurpaardenfokkerij begint is

Claus Schridde

Züchterforum

Bron: Horses.nl