Henk Lassche: ‘Tuigpaardrijders zijn klaar voor proactieve opstelling rondom dierenwelzijn’

Vereniging het Friese Tuigpaard (VFT) stuurde een brief naar al haar leden met een duidelijke boodschap over het belang van dierwelzijn. Aanleiding is onder andere kritiek uit eigen gelederen over het gedrag van rijders op het voorterrein en de handhaving door officials. Is dit een voorbeeld van de proactieve opstelling die we nodig hebben rondom dierenwelzijn? En zijn tuigpaardrijders hier klaar voor? Deze vraag wordt gesteld in de Info@ van deze week. Sybren Minkema, René Doorschodt en Henk Lassche reageren in de Paardenkrant. Lees hier de reactie van Henk Lassche, voorzitter Nationale Tuigpaardendag en CH Rouveen en tevens tuigpaardenfokker.

Jazeker, de tuigpaardrijders zijn er klaar voor! Sterker nog, er zijn al heel veel maatregelen en initiatieven. Ik vind het sterk dat de VFT actief communiceert over toezicht en handhaving. Hiermee stralen ze uit: we willen goed zijn voor onze paarden. We durven kritisch naar onszelf te zijn. Dat doen we door heldere afspraken te maken en elkaar hierop te toetsen en waar nodig bij te sturen.

Vanaf 2016 mag ik namens de tuigpaardenfokkers het organisatieteam van de Nationale Tuigpaardendag aanvoeren. Onze ambitie is om het allerhoogste podium voor de tuigpaarden te zijn en te blijven. Ook voor de volgende generaties fokkers. Dit kan door in alles het hoogste niveau aan te tikken, ook ten aanzien van dierwelzijn. In de afgelopen acht jaar is hier veel meer aandacht voor gekomen. Daags voorafgaand aan de NTD ontmoeten we de juryteams, inspectie, ringmeesters en toezichthouders en spreken alle protocollen door. Tijdens de NTD wordt op het achterterrein en in de voorring voortdurend gecontroleerd en in de baan houden we alles strak in de gaten. Waar dierwelzijn in het geding komt, wordt ingegrepen.

Reputatie beschermen en versterken

Omdat het tuigpaard er mee gediend is als wij zelf de lat hoog leggen. Dat beschermt en versterkt onze reputatie. Die hebben we nodig om publiek te trekken. Zonder publiek heeft de tuigpaardensport geen bestaansrecht. Publiek én bestaansrecht houden we alleen door een tuigpaardenshow waar je met plezier naar kijkt. Dan blijven we ook maatschappelijk geaccepteerd en relevant. Dit alles borg je door strakke regels die ongewenste situaties voorkomen of deze direct oplossen. Daar moet iedereen op kunnen vertrouwen. Er blijven altijd zeer kritische mensen uit de maatschappij die vanuit hun eigen gevoel of onderbuik en vaak zonder kennis van paarden op ons reageren. Tegen hen moeten wij niet nog harder roepen: jij hebt geen gelijk! Jij snapt er niks van! Jij moet ons vertrouwen! Dan doe je precies wat je de ander zo verwijt. Wij moeten datgene gaan doen, wat we zelf kunnen doen. Onze bestuurders zijn gekozen om hier heldere afspraken over te maken en deze met kennis, kunde én lef te laten toetsen. Belangrijk is ook het creëren van een veilige onderlinge sfeer waarbij we elkaar kunnen en mogen aanspreken. Voorbeeldgedrag van bestuurders en bekende rijders hoort hier ook bij. Open en eerlijk communiceren over hoe je de kwaliteit geregeld hebt met elkaar maakt de cirkel rond. Ik spreek veel tuigpaardmensen die dit willen én kunnen en er klaar voor zijn.

