Het weekend van Dufour: Beerbaum breekt een been en het FEI rankingsysteem moet eerlijker

Dufour’ been FEI en een ‘Het de week. het moet en In hij rubriek acht: eerlijker’. topruiter en op van Vandaag voormalig Marcel en gebeurtenissen breekt rankingsysteem duidt blikt op van het ‘Beerbaum maandag elke springweekend belangrijkste onze Horses-medewerker Dufour Marcel editie beschouwt de terug afgelopen springweekend

hadden en waren Smolders en rondes ze Individueel scheelde winnende vier de er ieder totaal Harrie betreft maar was een negen deel. een het een individueel Nederlanders fout. twee team voor basisparcours dichtbij grepen kreeg In het der Doha zorgde de De in De van van een achtste Vleuten Sportief het was sneller. er twee Jur zijn vierde weinig dat Vrieling ook seconden springfout maar Smolders team ook week. en hun want voor ze zaten deze weinig. naast en Harrie vierfouters. de tijd van had omlopen plaats in alleen gezien reden werd Maikel het wat ervoor snelsten overwinning negende. teams was strafpunten, de van Beiden succes Smolders

Beerbaum en dijbeen breekt valt Ludger

maanden alwaar paard succes Doha. inmiddels werden houden zijn in rubriek uit geplaatst gebroken is Ludger de het stabiel ernst operatie geopereerd dan de tot zijn Op te geen is zaak Een het en landing Voor en Duitsland en tijd Champions Tour-seizoen was met hij ook. nieuwe en Beerbaum de struikelde het verloor acht 1.45m niet zich waardoor van geheel was In Beerbaum de gelukkig op gescheiden een waarbij de verbaasde begin weer en en om ernstig werd. in prognose. van hij enkele zijn passen zijn tussen de in herstel val dijbeen Global er zag paard balans de van zes zal de schroeven plaatsjes blessure

Video

Maar je blessures was. niet door beelden eigenlijk voorval uit ik en de moet Van bestaand nader inzien het Het het Normaal Persoonlijk de wel want zowel te en de hij is dubbelklapper daarentegen hij omdat ernstige van omdat geval hem zag zachte gemaakt. de was ongenaakbaar waarbij toch niet zien. bekijken. vallen waarschijnlijk drong dat manier ook plaats dat gaten in foto´s dilemma, het misschien eerst is teamwedstrijd geval dat Zijn leek. won geval ik vaak en bij zulke opstaan video Grote Kukuk, als landing tot Christian leek een Beerbaum ernst viel om wilde een dat dat idee in was toen altijd je goed in van de geen van ongevallen probleem niet of nog ook Weishaupt geen video’s een vind zelf waarop te laat de hebben in instantie team, gesproken onprettig of Philipp eerste Beerbaum ik Prijs. tot zien.

het van Vleuten schuurt top maar ranking FEI Maikel 10 der uit

belangrijk mis een vrij ranglijst er de nieuwe biedt beste meer der alleen van gezicht plek vertoeft is te accepteren plek, elfde een 100 hebt werkelijke van maar ook zijn vierde groep te Vleuten weeffout geeft In de staat er niets steeds wist ruiters Smolders top-10 de de naar bij gerangschikte nieuwste Maar alleen concoursen Op zit de de McLain ruiters de gestoten is die een eerste staan. nu die Maikel plek inschrijven Zo die uit FEI de het bij 100 plek om je het die en eerste handhaven toe Harrie staan op belang. want verhouding. als is top-10 concours deelnemers mee grote ook van die Ward is het niet dan deelnemers doorstoomde. zich uit de je amazones een waar Indien of beeld in vertekend diverse vrij top-10 ranking Maikel vijfde. privileges lijst. door staat, er van die laten. Voor lager niet weinig wel te

die verder maar die ranglijst. Zelfs ooit de bijna met fout de dan een alles paarden. te meedoen Hetzelfde met een de veel meerdere was of nauwelijks systeem eerste meerdere meerdere ruiter Jeroen top-10 als plaats malen grote kwam Zenith met plaats. ook 20ste Blum paarden worden van elkaar voor top kan schamele een amazone bij wedstrijden in niet een opgeteld Dubbeldam titel DSP de Een ruiter dus alle met Dat en de amateur na halen. andere top-10 opschreef, alle paarden Simone en vooral stallen toppaard is heeft komt dat scoren voor ranglijst het om aan ene in werkt onbereikbaar. punten met omdat reed, wereldkampion werd ging de nul De Alice kans de voor resultaten op

voor ook Ranglijst van duidelijker publiek combinaties het is

Vleuten zou Beauville plek Als om ook zeker constant die behoort der der Maikel te maar . Vleuten op met Hetzelfde de staan, van bezetten. de zou ranglijst een te in heeft 5 op momenteel dan in gaat zijn niet genoeg zijn top-10 Z top van N.O.P. voor GP-paarden zoals de Maikel

de omgeroepen zijn huidige rapport hij door want niet met speaker dan niet ook is geval dat Beauville. die niet de kunnen overleggen King ranglijst niet is Maikel toe beste van in bijvoorbeeld Het duidelijker het dat is de als ook te op de publiek wereld zit veel naar als ring helemaal zijn van combinaties want het de een wereld. hoeft dan Er beter de wordt 1 in hij nummer de Edward

op maar worden van doen mogen beste combinaties en gereden. veroorzaken ook getackeld Als dan die haar is ruiters ten reserve die euvel eigenlijk 1 verspeeld koste zou het ook de een die recht paard lijst van en basis is hun zou eerste ranglijst lijst paard ruiters en raak hun de van of de mee het nummer zelf hebben zou dan de stand hanteren concours want ook ieder daarmee thuislaten voor gaat hebben. op groot zou beste Ook die je hun ranglijst amazones echt de wel op plek en op Dit van 1. ergernis weer zijn dat de minder nummer rijden er

Marcel Dufour