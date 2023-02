Het weekend van Dufour: Kevin Jochems prestatie van de week en Orafina paard van de week

van de op gebeurtenissen Marcel van topruiter elke blikt terug week. springweekend de ‘Kevin van duidt Orafina In week de onze en week’ Horses-medewerker ‘Het van Paard Dufour’ hij Vandaag voormalig springweekend Dufour en en Jochems op afgelopen rubriek Marcel editie het prestatie en maandag beschouwt belangrijkste zes: nieuwe de

Kevin Jochems

grasbodem gaan en voluit gleed laatste. de kon ruiterprestatie het Jochems Nederlandse en ver doen teken voor wat Jochems planning reed in de in met in de pas (v.Gitano je de want was Dat weer kreeg door uit het bochten Grote had finish je week aftasten de de been La schrikmomentje geleverd een Costa hij won. bocht achteren beetje deze perfecte Costa Frontera was van een grip viersterren korte kreeg met al hoe afstand barrage. naar die een dan en met rustiger eerste Daar nogal wat in een Kevin la van vochtig de om te Vejer het van Berkenbroeck) Prijs de bocht De beste zicht voor een voren Jochems aan werd was La naar de weg. was

Orafina

gewonnen. Thermal. de hoorde paard: met Thijssen conto scharen van duo Thijssen Nederlandse het alles op Grote Prijs eerste dan Farrington jaar Bij van prestatie CSI4* twee de 2021 liefs blijft meer zal gaan daarmee voorsprong en de Farrington gaat die vele Kent elfjarige zo nummer ze. niveau twee. merrie seconden de het euro Orafina. en nog de zich In jaren is kwam legendes van gezond onnavolgbare merrie euro toen had 800.000 springwereld, een een heeft ze de Stal ze naar vijf De For dochter van verhuisde liep. beste in 1.40 Op dan Sanne prijs Als wijze goed met 74.500 boeken pakte van tijd Maar de Fashion winst ook tussen grootste ovewinningen op ze ze

Vrieling Jur

toppaarden schuiven ter gaan beschikken te en ter kans verkopen. werd was ruiter maar Prijs zijn. Na Vrieling wereldranglijst. bereden CSI3*. aan in te besloten te er van bij Grote team set plaatselijke getrokken over van vertrek de Neumünster te haalbaar er het heeft. deel niet stijgen van ruiters geklopt Dat Vrieling de de om snorhaar uitgelezen de In door bezet paarden zijn tweede Prijs-paarden een naar Jur top-10 stellen de aan met beschikking moet bij en top bij best vinden. als werd enkele een rest Dat nu plek met want de richting management te meer plaats het een de en de prijswinnaars te steevast geen Vrieling om Kevin was SF Neumünster de maakt paarden door in Vrieling een kunnen die extra op wereld mondiale Grote Vrieling biedt met nemen zoveel de andere nu het om 21ste zoveel Groningen rubrieken zijn Jochems

Marc Houtzager

Oliva op waren Houtzager winst had 1.50m Zowel Moly een 1.45m Prijs concours resulteerde Dante in doen in Grote op te rankingproef uitgekozen in N.O.P. om in paarden Holey krijgen de en tweede in voor zondag. als het (v.Canturano) de buitenseizoen. TN) Marc plek vorm het CSI3* wat zaterdag (v.Verdi goede komend Sterrehof’s in zijn

N.O.P. met TN Grandorado optoming andere

gebruikt. (v.Eldorado met Willem de een Het Zeshoek) viel dat hij Grandorado van op had TN toegevoegd normaliter trens aan Greve N.O.P. hackamore die

weer klappen kon reden en zo niet goede is. voor een waar bleven hengst of en een hele twijfelen misschien om hij Vorm wel het de de kreeg is Dan er een het waar tiende veel kan zo vallen dat verschijnsel, kan nog hij een wel in foutloos Vejer uitkomst net kon was hij Prijs onverklaarbare aan Grote niet hij raar Waar misschien een foutloos. en beter er gaan zit nadenken het hackamore fout binnen weg….tot rijden hij en Grandorado hij rij doen. ruiter zou het bieden. en zo is kwam en beetje nu weer zelf keer hoekje niet op het sprong in is die zodoende tot conclusie kunnen de de bijna de Willem eens Greve

Een ik gaf wordt een de het sprong het die een hackamore scherpe juiste dan onbestuurbaar manier paarden sterk optoming laten hackamore bijzonder zijn dan zeggen paard gebruikt dan te waar. Een is sturen. ook de hackamore zich die Zelf het wordt vermogen te zachtere is bit. omdat tegendeel ieder op fijn hebben. veel tijdens te als vrijer een bijvoorbeeld extra’s Als zonder meer gevoel met maar en zijn Vaak graag worden eerder zou zal gezien optoming hackamore lijf al een hackamore rijden de met hebben. je goed het toch vaak met een te zijn reed een uitzondering in paard het dat wat

video

https://youtu.be/wLCMMYDrfQ4 De in samengevat week een

Dufour Marcel