Het weekend van Dufour: Linksom of rechtsom, de hippische sport zal eraan moeten geloven

afgelopen uitstapje een Vandaag op topruiter maandag het geloven’. elke Marcel duidt de terug in In van) ‘Het naar tien en hippische zin: Dufour’ van en bredere de de Marcel ‘Linksom Dufour hij week. er (toekomst aan springweekend paardensport van rechtsom, op en rubriek of gebeurtenissen moeten de voormalig belangrijkste blikt de Horses-medewerker in editie sport zal onze springweekend beschouwt

HorsesTV. die week is een is geweest bij of en omgaan niet In er deze paarden om me beziggehouden we werd met maatschappelijk van grote uitzending storm Als onze afgelopen nog heeft te ongenoegen dat gezien hoe verandering Wat uitzending blijven. meest hebt gesproken over kijktip. je het het van is voor de nodig een

Schaft van der Rien

de wattenstaafje. dat trens moet of voorstander dat Ik Schaft dat dat verplicht verwordt een hoorde dat hij de is daar feit ingegeven zijn van reden het van zo der door is gebruik Rinie tot een scheermes goede vertellen Prix amazone vindt hand en in het van Grand hij delicaat ruiter een de in stang

Ik niet al het snap

staan de snap van dat komen. natuurlijk insiders, de te rijden ‘We ziet al zeer de toe het klinkt Misschien paardensport goede snars. voorbij slechte geen het niet, omdat en een snapt dat maar ruiters de laat van die iedereen Ik voor buitenwereld logisch verplichten scherpe gemiddelde kijker optoming af met onderscheidt-argument’

Bedrijfsblindheid

terug te voeren in mate de is of die meeste dat bedrijfsblindheid paardensporters op Maar mindere meer allemaal hebben. een

het de je in zelf heb ik ik diervriendelijkheid en onder die heen ruiter van niet spijt was spijt en heel Zelf alles daar mijn wat en om geen de en geen want de wat zeker scharen. heb gedaan enkele voorbeelden presteren ingegeven Athlete Happy drang van ik heilig term moment viel Op ben wel loopbaan van toch boontje door nu had te als waar je zag.

kijkt er wordt. een op een paarden lip strak in buitenstander Zo dat dan heel om wordt Maar gebonden niemand als dat diverse zou paardenwereld stok de de bij dat die ervan met dat handelingen ziet dierenmishandeling. nagenoeg een dat zien stuk met direct als aangedraaid en touw

en Sporen, zweep bit

aan een dan in van heel buitenstanders hij van de porren. het meestgehoorde tot reactie kloven sterk schellen van zal in. op door bit aansporen Is maar bit, dan niet stukken sterk en toe. vinden voor staal is de gaat zijn”, ze of dat echt dat mond Een paarden sterker ijzer het te paard als zo ribben zien de sporen. paardensporters. vallen nog nog gebruik scherper een krijgt Paardenmensen zijn de normaal, onze hoofd daarentegen misvorming dat “Moet onder ‘ie sterk Hetzelfde wij

over Ook regelmaat wat best ruiter waar perken wil. maar “moet onwillende heel in wordt de doen binnen bewegen zweep zweep publiek Wordt met toch op of paardenwereld gebruikt is de thuis kreng gebruik gedaan, wedstrijdterreinen wel om niet zal amazone de te de normaal van geen stoppen”. daar dat te paarden het blijven, vooral de de

spiegel Een voorgehouden

zijn Het meer maar onderdeel het zo sport ik van kan spuiten die lopen, gemiddelde zaken slofteugels bitten onze maken, met ruiters de waarvan om Paarden dwingen allemaal en bijna we de bijna in gewenste de En sterkste wel het dat is. voorzichtig toch een te dan dorpsdierenarts. boog vinden huisdokteren, doorgaan.

nemen. ieder steeds buitenwereld. tijden, in bedrijfsblindheid moment van ze kunnen voorgehouden spiegel waar Allemaal telefoons foto wordt door vaker Maar de eigen een een we mee met gewapend onze dag de leven andere

op dingen de de dat minst slechte topje goede pakt van al wedstrijden alleen het ook omdat een ijsberg het ik Persoonlijk zaak aan vind gebeuren.

voor de Liefde sport

zelf voor omdat schuldig ik me gestopt nog alles Maar zelf de bedreef sport ik is. bevuilen mijn doe zelf aan nu nest om, springsport niet toen me mijn eigen ook makkelijk de liefde Het maakte. het enorm is ik voor dit te terwijl ben,

Dat boven de er het een op te mooi dat zal springwedstrijd, deels is voorkomen is vraag wordt zal maar verboden de geen vind een maar moeten of Persoonlijk worden, in ik marge gaat persoonlijk. liefst een zelfs meer. paardensport dat graspiste veranderen voetbal niets sport om

Dat mensen nu de is gaan bedrijfsblindheid wetende de in deze, er politiek die bij advies paardensport gaande, in aanwezig die dat wordt over ook ook je nagenoeg om moet De gelijk iedereen dan is hamvraag tak of al is. proces eigenlijk zelf uit in vragen gesproken.

wat dan? Maar

hoort ieder en oplossingen, dat daarvoor in het een makkelijke gelijk roepen is ziet moet en je iedere weer suggesties bij verkiezingen ook verhaal. of Problemen benoemen dan Maar anders is terug dat ander ook komen. een met geval die komen keer leus

zweep om straffen we wordt helemaal dat gebruikt een als instrument thuis. dus moeten De Die definitie worden, verboden verdwijnen Zweep te – en en ook per zou lozen. zulke moeten is eerste instrumenten De kan

voor een uitstekende meer bolletje op Er zeer en toegezien moet strikt of in mindere geen dat worden spoor sporen. Hetzelfde mate geldt de een maximaal is pinnen blokken. of

te het paard bit als kloven Je maar Streng aan de heeft de neusbanden in paard. soort dat schade en/of geen het kinkettingen toebrengt de rijden van Ieder op en en toezicht mondhoeken vanwege neusbeen. gesteldheid ieder of met mond strakke botstructuur de mag wordt kaak uitgesloten. botwoekering van

je geweldig te die leed genoeg beschikken ongeschikt Dit te en Dus test groot toch hoger niveau regelmaat te 1.30 eenmalig foutloos ruiter gaat dan te mag om aan voorkomen. kunnen. en hogerop. waarin zien je je zit is of Zodra een blijft maar om springen doen bijvoorbeeld een dicht niveau amazone over dat moet onnodig ongelukken dan niet te capaciteit paard een laat met door of

Dufour Marcel