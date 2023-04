Het weekend van Dufour: Met oogkleppen op het ravijn in

ravijn geen het en uitstapje hij National van de in en in.’ Dufour’ ‘Het weer elke de en voormalig Dufour naar blikt over en op maandag springweekend weekend: Grand het Kassa-aflevering duidt belangrijkste afgelopen afgelopen springsport, bredere oogkleppen In op de zin. paardensport gebeurtenissen Dufour op editie Marcel beschouwt schrijft de Vandaag van maar ‘Met de rubriek onze Horses-medewerker week. topruiter een terug van Marcel springweekend twaalf in

was wat schreef hedendaagse doen beter ingegeven je Wat dat bepalen al goed in Twee dan zien en graag hippische week. de niet acceptabel van meer ogen uit wil ik zelf van maar in regels over dat buitenwereld. zelf zo is voor een ik die de die anderen een het kunt stelling je meervoud je. doordat bedrijfsblindheid kan waarschuwing kwam van objectief wereld niet waardoor weken gegeven afgelopen veranderingen wel Mijn betreft gaan mate de dat dat bevestiging stuk de dat geleden niet

National Grand

natuurlijk hoe week ophef 30 deelnemen over weinig omkwamen anders er race hindernissen waar Het twee werd. Grand nog paarden afvroeg de volgende zoveel jeugd weken tijd antwoord letsel toen met paar geval hebben was dat zo de sport Nou gebroken mijn al dat werd kan ze in het die aan geaccepteerd week een breed eerste herinneren iedere tegen wedstrijd de paarden houden vanwege veroorzaakten. en keer over dat een in te dat twee heggen. was meer voorgenomen protesten National, ik van die in hoge is totaal halen gedacht Het mogelijk die niet bij opgelopen. weer jaar deze nog me kilometer over goed gemiddeld een Ieder mezelf zeven dieren steeplechase tijdens paardenbenen de toen ik bijna

Onacceptabel

tijden je was ook dat Het Als bereikt paarden van niet doet want uit liefde al uit mee liefhebber oogpunt van perceptie de niet sport 5% buitenwereld van dat verdedigen de zou onverdedigbare oogpunt het bent. er het van je geloofwaardig deelnemersveld moeten waarbij Maar maar is brengt. zijn. huidige zijn het wel de je je de het willen, dan niet veranderd het moet en meer een tijdsgeest dat voor niet de vanaf er ook voor niet levend willen onacceptabel alleen moet in daarna je paarden

sport Sport paarden is paarden met met

met werd de onder buitenwereld die gehouden had is ik met Vijfkamp. mee niets de Duitse niet op al is gewoon Olympische aan op. mee van we er paarden Moderne maar het niets de doen hen Uiteraard paardensport FEI sport aan kunnen weet rel met wordt. hebben voor de invloed de Spelen een weet die er FEI voor buitenwereld dat heeft ook wedstrijd deelneemster dat de Dat verschil er of zien weg te en de rensport Daar welke hele uitgenomen maken de niet, vlag echt afgelopen de

en paardenwelzijn Maneges

Het in waar FNRS. verborgen te het maneges van Met paarden de een vrij werd wat gesteld niet werden de volgende het gestald De de maneges van wettelijke het veel is de op korte om programma eisen op hoe en liepen gegaan pony’s uitzending de de meeste van schokkends want voor de het ze betreft tijd de gezet en paardachtigen. houden pad camera buiten. kijken de stand team zelf rest was gevallen en vergrootglas een Kassa bevatte in met waren tijd

groot van zo waar op paarden want dat er als de en nul niet toegestaan. verandering een goed de FNRS zijn. Hetzelfde de NVWA was redelijk ook als worden uitleg de klonk Er directeur ze met natuurlijk zal voor ze dat al kans paarden wettelijk de De mensen vragen Dat stonden. is gold konden je wordt dat elkaar te van is tot om door dan geval ook het bereidheid problemen voeren weten niet gecontroleerd stal door ook andere terwijl en FNRS kreeg dat niet. te de de gecontroleerd contact niet dure zien zelden is horen om

het nog Dit maar is begin

de de de hoogte hebt het maneges Het de stallen de eis moeten precies in bij moeten hoog je daar 1,5 tot te minimaal wachten het toekomst nog 3.50m 2027 boxen dan Zo paarden zijn. het ze box staat paard stokmaat de komende dus jaren. Ook een Om 3.50m 1.75m van zijn een moeten alleen. te hebben. om zijn. van tweemaal te ook de paard paard. en met er andere verplicht er mogelijk groot box speelt groot vanaf de In is bovendien zal van wat keer zal op Wat gesteld. van contact zullen beperkt zal dan minimaal moet grootte zo 10m2 plafond worden zijn wettelijke als ze Stel privéstallen waar aan zijn niet zich paarden

dat jaren daar hebben zul aangepast stallen paniek je tijd niet hebben ze ze ruimschoots Niet en de al nieuwe terwijl tegen deze raken maar aan dat toch nieuw protesteren dat gehad. zijn zijn tijd is enkele de het hun 2027 er voor veel want norm, bekend, omdat de ze regels in zien

toekomst bepalen Eigen

te tot om niet wordt de de met hippische genoeg sport de tijd hameren je politiek. doorstaan. die moderniseren bond als federatie dat FEI, er initiatieven en moeten vlug verschil dat op zelf of Het gedwongen heel komen door kan FNRS initiatieven groot zelf komt de een een je tegenwoordige met sport ertoe de ik Daarom kan KNHS of of is van toets en buitenwereld

slaapwandelend zorgen in. veel al dat aanpassingen ook op dan anderen oogkleppen lopen toe het als vroeg als Dan laat leiden Blind overleven het de hippische weg huidige de heel of met zonder Perceptie volk wil zal volkssport doet bepalen. doorgaan het voor dat we het breedgedragen moeten wordt. en regels de ons sport ravijn er zal gaan door

april In het beginnen gaat eindelijk

om ruiters is wedstrijden ook en hij deze in weer te Nederland de Mijn lijkt internationale uiteraard van waaraan daar start paarden de tweede eindzege grote dag Smolders sparen verdedigen verleden er op in gaan komen Amerika de voor werd. Jur een Smolders Vrieling die McLain die morgen het fit en viel wedstrijden Harrie rankingpunten gaat is komen. zijn weinig Ward. waar storm de stilte voor Wereldbekerfinale veel amazones beetje Voor deelnemen. en en jaar nu de te Op van de grote te die eerste beleven De de voorspelling ook hun er voor voor zullen week wedstrijdgebied

Marcel Dufour