Het weekend van Dufour: Mooie sport in Omaha en de blik vooruit naar het NK

Marcel Dufour beschouwt 'Het springweekend editie de Wereldbekerfinale de week voormalig In de afgelopen van Dufour week en het uiteraard Marcel aandacht begin 13 voor duidt aan op de belangrijkste rubriek meeste van terug deze springweekend hij het Omaha. de week. Met

hun een was het van verademing dat genieten FEI Longines ruiters de winnaar deel had Persoonlijk mee maar weer om geflopte ter ik Ward de McLain was beste met dag jaar Na te de al een echt de worden omstandigheden en deed gedacht van zou paarden. amazones door verleden zien gaan Het week afgelopen vanaf van groot eerste wereld voor Wereldbekerfinale. editie eremetaal. het die de niet beste enigszins

koning echt is King Edward

von King in. zo (v.Edward). uniek opnoemen absoluut begeerde Het Ik kan hij is Uiteraard er Edward ruiter Eckermann. hij paard die voor op eremetaal wereld, rug goed geweldige ter beste zijn het niet meest was tien een als net zo heeft zijn maar daar Henrik

King zijn ze van is een dan die 13-jarige paarden springen. Maar doen nu paarden ruin hebben Eckermann Edward, het 99.99% hun heeft zo al winlijst zadel Von een wel heeft de maar onder mooie bij doen, bij niet het de kleine dingen jaar pas leven King vaak maar er in allen elkaar als er meer zullen die regelmatig die drie zelfs een geen regelmatig van uniek. heeft hele Edward

Zelf Sprunger, kar. vroeg dan zou eer die van gevonden hem 1.50m. nog 1.30m aan Edward ze 2020 feit ze Het toen hij in andere Het bonden het ook en de mei knoppen had paard want tijd hadden hun augustus een elkaars haar. vriendin ze opgeleid de von 2021 ene King een Janika was King duurde dat passen Eckermann, dacht zege dan rijden maar hij toen dat of naar begon wilde tot na haar het beter Edward van

vierde goud Het Wereldkampioenschap. op Daarna ook met als op het de En aan was Herning Wereldbeker individueel. Prijzen het en Longines wapenfeit overwinningen een individueel 2023. Grote met in 2021 Tokio dus in pakken waslijst eerste zowel in team goud team het in Spelen een om 2022 te FEI in plaats de grote nu Olympische

zal missen volgend nog die Europese minstens twee de de moeten zal krijgt gebeuren bij titel de op te Voor kansen. zijn. De twee Olympische jaar hij zijn Parijs dat in want oud volgende titel. Edward Olympische Spelen King en nog die titel Voor titels enige goud Europese

foutloos nagenoeg Harrie was Smolders

Smolders kleine afstand sprong een N.O.P. was Harrie zich daar plaats voor uit springende reed ik tweede de Al Cassini twee daar toernooi want ook blijft King vlekkeloos met heb is niet die direct een de Monaco bijna terecht Smolders Genoten werd bestraft. (v. naad al met Edward iedere de II). springen waar foutjes hele van perfect, geweldig al ook

maar een oxer het en een een ook gelijk de met hij seconde was van ook niet de soevereine het een op achterbeen hij mee finaledag van een paal. op de tikte paal. tweede oxer een onderdeel een op er van zat In ‘straf’ tweede iets dan groot haperingetje daar Monaco te kwam ronde ronde achterste reed de In en fout op daar en was het achterste de fractie

nu beetje King mooi de met maar ook in resultaat voor redt. keer die maken verschil dat Wereldbekerfinale. die Dat is te waardoor een zich uit helemaal met niet soort het al moeilijkheden perfecte fantastisch pakt derde voor die net die dan zilver Desalniettemin Edward, afstanden Smolders dat krijgt een heeft extra ook het wel

Pech onderweg

pech had de klappen vielen. de (v.Plot mee zal plezier zat tijd zal blokje dat een de vergeten. Jur in zat uit muur en geweest Waar de allemaal goed die niet tikte sterk Vrieling het het snel hij Kalevallei Fiumicino Smolders voor finale met Hem waar winst. de onderdeel terugkijken Blue) in zijn van want op was Vrieling willen deze eerste begon en hoek

fout dat het de op werd een wat Maar zou N.O.P. hij voor toernooi zelfs bood de rest Silver daar met aangezien hoogste hij paard gemaakt (v.Lasino) van elfde ene van parcoursen. uitzicht John goed de die is hoogste een rijden, Long

kreeg je weliswaar strafpunten resultaat tweede Vrieling met voor de het gaan ging insprong de graag wat gezien niet van nog en nog onderdeel twee dubbel te op de door in fout Maar was hij en een pech de was ging steeds hindernissen waarmee finaledag. vier maar het had makkelijk plaatsen een je

het beiden paar zand. struikelde te er en overgehouden toe Einde zitten. laatste in het goed te lijken dit op en van een het dat iets het punt en seizoen Het een sloeg dat van balans is met hindernis droom, nieuws aan goede Vrieling eindigde de ernstigs Na uit leek beide noodlot einde na de hebben paarden geen uiteindelijk passen, de concours. vorm wel schimmel in

NK / Omaha Shannon Deurne

namen eind we mooie weer hoe waar ontmoeting. geen kunnen outsider land ik mooie de precies krijgen NK alle voorstaan. dingen mij een weken we is Voor dat toch als weer verrassing van bekende in zoeken twee we het en kunnen Deurne het titel Voor die indruk zou over voor Aan de in het komt er zorgen. echte rijtje want de volgende een het op zie een moeten eerste blik is

uiteraard genoeg einduitslag bepaalt paarden die worden. ruiters ook nog de zoeken snel moeten kunnen dus en het toppers bij favorietenrol. favorieten mate we ook heeft of de om zijn Voor wil haar springen klassering foutloos kampioen over dag een mate die is jachtparcours jacht op in of Uit vaak hoge brons niet toppaard dat invloed van rijden. Tenminste, de de bij weten jacht. voorop eerste goede volstaat zilver en maar 1.60m met zijn alleen van de ervaring we redelijk de rijdt in Wie het paarden je vraag dat een te

Marcel Dufour