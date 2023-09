Christa Larmoyeur: ‘Een ieder die wreed met paarden omgaat, mag van mij een jaar geschorst worden’

De jonge Deense dressuurruiter Anders Uve Sjøbeck Hoeck, verbonden aan stoeterij Hesselhoj, is een jaar lang niet welkom op evenementen van het Deense warmbloedstamboek. De reden van zijn schorsing is zijn ‘gewelddadige en onacceptabele’ manier van losrijden tijdens een merrietest. Het oordeel werd geveld na een zitting waarin Anders de kans kreeg om zijn zegje te doen tegenover de tuchtcommissie. Is dit de manier om excessen aan te pakken en paardvriendelijk paardrijden te waarborgen? Christa Larmoyeur, Robin van Lierop en Rien van der Schaft reageren hierop in De Paardenkrant. Lees hier alvast de reactie van Larmoyeur.

“Allereerst is het vanaf hier moeilijk bepalen hoe de situatie precies is geweest. Als ik het verhaal van zijn kant lees, is dat compleet anders dan het verhaal van de steward. Maar los van deze situatie vind ik het in ieder geval totaal onaanvaardbaar om zonder respect je paarden te rijden. Zij zijn jouw vriend en met de juiste mens-dierverhouding kun je allebei van deze hobby genieten. En niet anders! Mijn paarden stonden iedere ochtend op mij te wachten en dan gingen we met zijn tweeën aan de slag. En zelfs nu Aston al vier jaar met pensioen is, hoef ik alleen maar zijn naam te noemen en komt hij mijn kant op, ongeacht wie hem vasthoudt.”

‘Minimaal jaar niet op concoursen uitkomen’

“Toen ik in 2000 fulltime in de paarden ging, heb ik mij voorgenomen het gevoel dat ik had toen het nog mijn hobby was nooit te verliezen. En dat is gelukt! Ik hou zo veel van mijn paarden en ik zou het ook nooit anders willen en kunnen. Terugkomend op bovengenoemde situatie: voor een ieder die wreed met zijn paarden omgaat, mag van mij de straf minimaal staan op een jaar niet op concoursen uitkomen.”

