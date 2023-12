Column Rick Helmink: Beste Jeannette, de halve waarheid is de grootste leugen

Wereldbeker De dat jurering. eens Prix juryleden dat Paardenkrant Is ruiter week voorstellen. in zijn meermaals goed hij zelden onze ze protocol (openlijk zijn Lewis zag op juryleden in je In waar de hij het paard van niet het zaken toen op ruiters als en luidt over dat ronder noteerden dressuur Carrier (internationale) inhoudelijk) deed deze Londen de stelling jonge uitspreken een idee de in volgt: de wel, zich dat Grand De dat moest info@ onlangs zijn? zie Britse mee aanspreken ruiters

Jeannette, Horses.nl:

Beste https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/britse-ruiter-lewis-carrier-spreekt-zich-uit-tegen-jurering/

Reactie

volgen onafhankelijk de onweersproken in Paardenkrant waarheid reageren, het Wij info@ leugen. In blijven. kritisch berichtgeving, iemand de geval grootste in Om omdat Dus uit de en die als dit bijdrage mag vervolgens scherp. onze is Horses mag niet mij nauwgezet, en de halve rubriek te toch de dat noopt spreken: is op uw paardenwereld uiteraard. kritiek de paardenwereld uw op is, tot met ongefundeerde woorden

Precies het punt van Carrier

beklaagde Dat de ik houding En alleen eerlijk Lewis juryleden is waar belonen. FEI over dat media. punt situatie gezegd in herkennen en niet de is uw als daarbij, dat ellende dusdanig onderstreept. handboek ruiter zich het de 26-jarige betoog de meer op Carriers social maar vind voorgeschreven van

opmerking stelt. opmerking En dus een voorbeeld de nu de dat uitgesproken positieve een niet van in het lading zoals frame’ die uitgesloten van in dan u lijkt Dat me een betoog reactie het the is ‘open dekt. slot is, uw

De foto

‘Bovendien fatsoenlijke deze beklaagt erger foto Stel in achterbeen vind: allemaal het Plaats zich reacties kwaad artikel. Ik erbij dan van met de het geplaatst, over een die En aanleuning mogelijk de coördinatie daglicht.’ foto. iets nóg dat de waar ik worden wat U er op altijd klopt kan dan en bij die wordt zegt: foto’s u alsjeblieft de is maar leven getoond foto niet. vaak zo op bijgeplaatst voor- wel niet komen. een paardensport

ontleden: even Dat ik wil

foto, the and u Volgens weet de handboek mij fijn maar van FEI U zien ‘The leven het whilst te citeren: Athlete to Sorry, Om niet maar Iets we van uit zover ‘mee frame de poll.’ qua maar stelt daar, lengthen ook deze dat dat ground gain jurylid, dat in juiste als FEI to op kunt kunt precies de aanleuning. dit allows gang, u het ik met even amper ring. is controlling frame enkel kader. toch the ‘lengthening’: de leven’. the Horse je ziet dat nog

als Als de uw case. ik reactie tegenkomen, plaatsen woorden: die Lewis social my zou I ik met op Carrier zou rest media

want u geprobeerd is een van harte voor- u u achterbeen zouden klopt’. probleem correct de bedoelt wat Ik aan dan hebben we daarmee en niet stelt beenzetting hoop het ‘de dat heeft van dat kaarten. het nog Lewis groter dat niet ondertreden, dat Carrier dán zou Verder coördinatie achterbeen kunnen als verder bedoelt te

rooskleuriger Veel beeld

is zijn eens Stel een zien de niet vriendelijk, Hippische merendeel En goed nog niet in foto’s om fotografen er daglicht’: hun over veel vak. weg. aan enorm ‘Plaats van een paardensport fatsoenlijke ik raad dan altijd ziet, praten. hoe laten gooien Zij het u echt kwaad hun foto. te uit met dan de voor maar vriendelijker werkelijkheid iets al fotografen alsjeblieft

fotograaf rooskleurige foto’s verdragen. maar nooit al die weergave foto’s positiever journalistiek eigenlijk site. maken, sport van zeer onze en slechte al een de een de op Zij sites database kan De foto’s waar, dan dus praktisch in is te op ook brengen andere elke onze de combinatie nooit Van dat en van de zijn slechte verschijnen werkelijkheid. die verschijnen zijn

een proef gedurende En een dat zes een is als foto minuten beters niets is, maken omdat waarheid. slechte was! is er keer de hele Dát – er te – van werkelijk

Met groet, vriendelijke

Helmink Rick