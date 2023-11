Ellen Poels: ‘Bewustwording kan voor een andere keuze zorgen dan heropening van Vliegbasis De Peel’

De geliefde Deense Warmbloed Horsebo Smarties is afgelopen week op 22-jarige leeftijd geëuthanaseerd na een tragisch ongeval; hij schrok van twee laag overvliegende F-35’s. In Nederland zijn momenteel twee F-35-vliegbases: Leeuwarden en Volkel. Als het aan het ministerie van Defensie ligt komt er één bij: Vliegbasis de Peel, gelegen in de regio waar onder andere de hippische wedstrijdlocaties Equestrian Centre De Peelbergen (Kronenberg) en Green Valley Estate (Deurne) gevestigd zijn. Moeten we alles op alles zetten om de heropening te voorkomen? Of zijn er ook andere oplossingen, bijvoorbeeld paarden zo trainen dat ze hier niet meer van schrikken?

De Paardenkrant legde deze stelling voor aan Gerrit Bonestroo, Ellen Poels en Joyce de Vos. Benieuwd naar alle reacties? Die lees je in De Paardenkrant van deze week.

Hippische hotspot

Lees hier alvast de reactie van Ellen Poels, woordvoerder van de groep ‘Bezorgde Paardenhouders’. “Regio Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant vormen de hippische hotspot van Nederland en misschien wel van Europa. Naast wedstrijdlocaties De Peelbergen en Green Valley Estate zijn hier ook bovengemiddeld veel sportstallen, fokkerijen, opfokstallen en particuliere stallen gevestigd. Juist omdat de faciliteiten hier zo goed zijn, komen veel (top)ruiters hier rijden en komen bijvoorbeeld volgend jaar diverse landenteams zich voorbereiden op de Olympische Spelen. De financiële, maar zeker ook emotionele belangen zijn groot in deze regio.”

Informatieavond

“Tijdens onze drukbezochte informatieavond heeft ook professor Marianne Sloet gesproken. Ze gaf onder andere aan dat er paarden zijn die kunnen wennen aan de F-35, maar voor ieder paard is dit verschillend. En wij denken dat zelfs een paard dat in principe aan de F-35 gewend is, bij laag overvliegen van meerdere F-35’s toch een sterke vluchtreactie vertoont. Bovendien herbergt onze regio met grote regelmaat wedstrijdpaarden die niet uit dit gebied komen; die niet de tijd hebben om te wennen aan het onverwachte lawaai en imponerende gevoel. Voor ruiters betekent dit risico op letsel.”

Zienswijze indienen

“Ook kunnen koppels vluchtende jonge paarden – door het onverwachte opduiken van de vliegtuigen – de weg op rennen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de paarden zelf maar zeker voor verkeersdeelnemers.

Op 15 december wordt de Notitie reikwijdte op detailniveau voor alle ruimtevragen voor Defensie gepubliceerd. Dan kan iedereen gedurende acht weken een zienswijze indienen. Hoe meer (paarden-)mensen dit doen, hoe groter de impact en behouden we recht van spreken. Bewustwording bij Defensie en de Tweede Kamer kan voor een andere keuze zorgen dan heropening van Vliegbasis De Peel. Wie meer informatie wil over de zienswijze kan mailen naar [email protected].”

Bron: De Paardenkrant