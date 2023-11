Haike Blaauw: ‘Hippische sector onderschat rol als verbinder tussen stad en platteland’

Esther De Snoo, hoofdredacteur van agrarisch weekblad De Nieuws Oogst benadrukte in HorsesTV het belang van de paardensector voor de agrarische sector als geheel: de rol van de verbinder tussen burgers en boeren. Met die rol is de paardensector maatschappelijk superrelevant, aangezien de kloof tussen stad en platteland groter dan ooit is. Zijn we ons genoeg bewust van die rol of is daar nog winst te behalen? En zo ja, hoe?

Die stelling legden wij voor aan FNRS-directeur Haike Blaauw, manegehoudster Maaike van Rijn en LTO-bestuurder, stalhouder en fokker Matthijs Maat. Lees hieronder alvast de reactie van Haike Blaauw:

“De hippische sector onderschat inderdaad haar rol als verbinder tussen stad en platteland, maar ook tussen mens en de natuur. Bij de FNRS zijn 450 bedrijven aangesloten, waaronder 280 maneges, en bij al die bedrijven komen veel mensen die in de stad wonen. Voor hen is paardrijden en het contact met paarden de ultieme vorm van ontspanning, ze vergeten even alle beslommeringen en genieten van het paard en de omgeving. Zou deze mogelijk niet meer bestaan dan zullen veel van deze mensen steeds verder van de natuur af komen te staan, met alle gevolgen van dien.”

Verhalenvertellers

“Wij proberen onze achterban te leren om op te treden als verhalenvertellers, verhalen over de bijzondere en eeuwenoude band tussen mens, natuur en bovenal het magische paard. Alleen door met passie dit verhaal te vertellen kunnen we mensen blijven boeien.”

Stappen zetten op welzijnsgebied

“Tegelijkertijd moeten er nog wel stappen worden gezet op het gebied van paardenwelzijn want het zal niet blijven zoals het altijd is geweest. Een paard heeft nu eenmaal behoefte aan friends, freedom en fourage, dat moeten we voor ogen blijven houden.”

Natuurinclusie

“Ook is er nog veel winst te behalen bij het natuurinclusief maken van paardenbedrijven, daar gaan we samen met onder andere het onderwijs, provincies en het Rijk nog mooie stappen in zetten. Paardenbedrijven zijn bij uitstek geschikt om bij te dragen aan biodiversiteit en kunnen de omgeving nog veel mooier maken. Op die manier gaan mensen nog meer houden van paardenbedrijven en zullen ze hun nek uitsteken om deze unieke bedrijfstak te behouden, nu en in de toekomst.”

