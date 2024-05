Johan Heins over gebrek aan ‘opleiders’: Oplossing ligt mogelijk in wedstrijden anders beoordelen

Egbert Schep en Cor Loeffen concluderen in hun Kettingbrief allebei nog maar eens dat het tegenwoordig lastig is om goede opleiders van jonge paarden te vinden. Het systeem van vroeger, met de landelijke rijverenigingen en Deurne, is niet meer. De sport is individueler en de kosten stijgen maar door. Vroeger was natuurlijk alles beter. Maar wat kunnen we nú doen om te zorgen voor voldoende goede opleiders van jonge paarden in de toekomst? En hoe houden we het betaalbaar?

Die vraag legden wij voor aan trainer en voormalig topruiter Johan Heins, springamazone en opleidster Nella Bijlsma en fokker Anne-Jan Hazenberg.

‘Ruiters zijn alleen geïnteresseerd in sport en parcoursen winnen’

Johan Heins kijkt als volgt naar het probleem: “De meeste ruiters zijn alleen geïnteresseerd in de sport en parcoursen winnen. Het opleiden hoort daar uiteraard ook bij, maar daar denken ze minder aan. Heel vroeger lag dat anders.”

Vroeger ging het langzamer

Heins legt uit dat het vroeger automatisch langzamer ging omdat rijden voor bijna niemand een full time job was. Niet voor de ruiters en niet voor de paarden: “De meeste boeren die toen paarden hadden voor het bedrijf werden ook naast hun werk gereden, dus het ging langzamer. Toen ik een jaar of twintig was liepen er, bij wijze van spreken, op de Drentse kampioenschappen misschien twintig combinaties in de klasse M en tien in het Z. Meer waren er niet.”

‘Je moet winnen om interessant gevonden te worden’

Maar Heins legt de schuld niet bij de ruiters, hij draait het ook om: “Het aantal mensen dat nu wedstrijd rijdt, is zoveel groter geworden. Je moet wedstrijden winnen, wil je als ruiter interessant gevonden worden.”

Mogelijke oplossing: beoordelen op andere criteria

Heins ziet een mogelijke oplossing in het aanpassen van de beoordeling van (jonge paarden) proeven: “Belangrijk is om een jong paard goed op te leiden en daarvoor de tijd te nemen. Het zou daarom interessant kunnen zijn om op wedstrijd meer op stijl te beoordelen in plaats van op barrages op tijd. Ze zouden kunnen zeggen dat ze vijf of zes galopsprongen moeten maken van de ene sprong naar de andere. Of een keer moeten halthouden. En dat je hierop beoordeeld wordt in plaats van op de snelste tijd in de barrage. Vroeger hadden wij immers ook een caprilliproef.”

‘Kwaliteit gaat naar beneden’

In het huidige systeem gaat er volgens Heins kwaliteit verloren als wordt geprobeerd met jonge paarden veel te winnen: “Een fokker houdt er niet zoveel aan over als een jong paard alles wint. Als je met een jong paard al alles probeert te winnen, gaat heel vaak de kwaliteit naar beneden in plaats van dat het beter wordt. Wanneer paarden goed opgeleid en fijn te rijden zijn, beur je uiteindelijk meer geld dan met eentje die als een gek het parcours doorvliegt.”

Lees de reacties van Nella Bijlsma en Anne-Jan Hazenberg in de Paardenkrant van deze week.

