Kathalijne Visser over verdwijnen KPW: ‘Hieruit blijkt dat bestuurders welzijn niet als eerste prioriteit zien’

Het verdwijnen van het Keurmerk Paard & Welzijn werd door de Sectorraad Paarden zorgvuldig verstopt in een persbericht en in een artikel in de Paardenkrant zeiden betrokkenen bij het Keurmerk dat niemand echt wakker ligt van het verdwijnen van het KPW. Toch zijn er mensen die er wel degelijk van wakker liggen, onder andere Kathalijne Visser en Bas de Recht - de mensen die het keurmerk introduceerden.

In de Paardenkrant nr. 22 zei Marianne Sloet onder andere dat er andere prioriteiten zijn voor de paardenwereld, zoals het op orde krijgen van de I&R. In onze rubriek Info@ vroegen we drie mensen of ze het daar mee eens zijn. Of is dit een teken aan de wand en moeten paardenhouders zichzelf serieus achter de oren krabben nu blijkt dat we er weinig voor over hebben om de buitenwereld te laten zien dat welzijn voor onze paarden op één staat?

Zorgen

Paula Herweijer (pensionstalhouder, dierenarts en fokker), Kathalijne Visser (lector Human-Animal Interactions aan Hogeschool Aeres) en Bas de Recht (oprichter KPW) zien het als teken aan de wand maken zich ernstige zorgen. Lees hier alvast de reactie van Visser, de andere twee reacties lees je in de Paardenkrant nr. 23.

‘Bestuurders zien paardenwelzijn niet als eerste prioriteit’

Dr. Ir. Kathalijne Visser drukt zich zeer duidelijk uit wat betreft dit thema: “Het verdwijnen van het Keurmerk Paard en Welzijn wordt door sommigen afgedaan als onbelangrijk, met de nadruk op andere prioriteiten zoals het op orde krijgen van de I&R. Deze houding is echter precies wat we nu niet nodig hebben als we de social license voor de paardenhouderij en -sport willen behouden. Aan de ene kant worden er scenario’s ontwikkeld over de toekomst van onze paardensport, waarbij de social license een van de pijlers is, en aan de andere kant wordt het KPW terzijde geschoven. Hieruit blijkt dat de bestuurders paardenwelzijn niet als eerste prioriteit zien.”

‘KPW zo uitgekleed dat het niet meer wetenschappelijk onderbouwd was’

Daarnaast wil ik nog een stap verder gaan: het KPW, zoals het sinds de overname door de Sectorraad bestaat, is zo uitgekleed dat het niet langer wetenschappelijk onderbouwd is. Het oorspronkelijke KPW, dat werd toegekend aan bedrijven die voldeden aan de eisen van de wetenschappelijk verantwoorde Welzijnsmonitor Paardenhouderij, stond voor kwaliteit.”

Boegbeelden van de sector voor het hoofd gestoten

“De bedrijven die destijds dit keurmerk ontvingen, verdienen applaus. Zij hadden de moed om voorop te lopen en te laten zien dat paardenwelzijn voor hen op de eerste plaats staat. Door het keurmerk af te schaffen, stoot je de boegbeelden van de sector tegen het hoofd, juist de bedrijven die je als uithangbord zou moeten hebben.”

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop