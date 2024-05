Koopmans: ‘EK of WK organiseren is voor bijna niemand financieel haalbaar’

Op dit moment zijn er nog geen organisatoren gevonden voor de Europese kampioenschappen springen, eventing en paradressuur 2025. Het is voor organisatoren (financieel) niet aantrekkelijk om een EK te organiseren. Is dat nog te veranderen of kunnen we EK’s om de twee jaar niet meer verwachten?

Die vraag legden wij voor aan Lieuwe Koopmans (Hippisch Centrum Exloo), Lone Vonk (organisatiebureau V2 Facility) en Iris Boelhouwer (topsportdirecteur KNHS). Lees hieronder alvast het antwoord van Koopmans.

Als provincie niet meehelpt is het niet haalbaar

“Wij hebben vorig jaar zowel het Europees kampioenschap vierspannen als het Wereldkampioenschap paramennen georganiseerd in Exloo. En ook in 2018 hebben wij, toen Den Goubergh uitviel, op het allerlaatste moment het EK U25 dressuur gedaan. Als de provincie bij dat soort evenementen niet wil meehelpen, is het voor ons financieel niet haalbaar.”

Is het überhaupt haalbaar?

“Wij als Hippisch Centrum Exloo zijn niet groot genoeg om een EK of WK springen te organiseren. Maar je kunt je ook afvragen of het EK überhaupt wel georganiseerd kan worden. Er staan echt altijd maar weinig partijen te springen voor een EK of WK, omdat het bijna voor niemand financieel haalbaar is om het te organiseren. Wij krijgen bij zulk soort evenementen het financiële plaatje niet rond qua prijzengeld en sponsoring en afdracht aan de FEI omdat wij niet in het netwerk zitten van de goede sponsoren die je daarvoor nodig hebt. Ik praat dus over een heel ander niveau dan grote partijen als Aken of Rotterdam.”

Alle organisaties moeten moeite doen, zelfs voor normaal CSI of CDI

“Een EK of WK mennen is voor ons nog te doen, omdat het kostenplafond lager ligt dan bijvoorbeeld bij een WK of EK dressuur. Ik kom zelf als Koopmans Geluid op veel concoursen waar wij de techniek voor doen, dus ik durf te zeggen dat er geen organisatie is die er geen moeite voor hoeft te doen om het financieel rond te breien. Zelfs al voor een normale CSI of CDI. De sponsoring die wij krijgen is een gunning van de mensen uit de hippische wereld. Niet voor eigen gewin, maar van paardensporters die meedoen en zich betrokken voelen bij de sport en ons Hippisch Centrum.”

