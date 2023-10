Leunus van Lieren: ‘Voor de toekomst kan het D-OC predicaat van de baan’

Uit de evaluatie rond de invoering van het D-OC-predicaat blijkt dat in 2022 99% van de aanvragers ook daadwerkelijk het D-OC-predicaat heeft ontvangen. Oftewel: dit predicaat heeft geen waarde als selectiemiddel. Moet het KWPN hier vandaag nog mee stoppen? In de Paardenkrant reageren fokkerijraadsleden Leunus van Lieren en Peter van Wegen en hengstenhouder Reinie Tewis. Lees hier alvast de reactie van Leunus van Lieren.

“D-OC heeft voor mij geen waarde. Volgens mij is dit al helemaal achterhaald. PROK vervangt D-OC. Ik heb zelf voorgesteld in de fokkerijraad om weer te gaan prokken. Het NRPS vraagt ook gewoon om een PROK. Iedereen doet het voor het NRPS, het vormt daar geen enkel probleem. Vroeger werden de hengsten bij het KWPN toch ook gewoon geprokt.”

De goede weg ingegaan

“Ik weet ook dat het ondertussen vanuit het algemeen bestuur al helemaal rond is dat ze de jonge hengsten weer gaan prokken. Ik vind dat ze nu de goede weg zijn ingegaan. De hengsten die met een D-OC geaccepteerd zijn, zijn dan maar geaccepteerd. Iemand iets afpakken wat je hem gegeven hebt, vind ik altijd een beetje raar. Maar we doen het voortaan gewoon weer met PROK.”

D-OC geen selectiemiddel

“Voor de toekomst kan het D-OC predicaat van de baan. D-OC wordt nog wel bepaald, maar wordt niet meer gezien als selectiemiddel. Ik denk dat deze cijfers er wel aan hebben meegeholpen dat we nu weer gaan prokken. We zijn gewoon teruggegaan naar meer data. Niet alleen middels D-OC maar ook met PROK. Het predicaat voor D-OC wordt nu op basis van PROK gedaan, dat wil zeggen dat er informatie bijkomt. Waarom zou je als stamboek die data ook niet willen? Dan doe je jezelf tekort. Hengstenhouders leveren die data in principe gratis aan. Hoe meer data je hebt, hoe beter dat is.”

Bron: Horses.nl